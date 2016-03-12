Gazi Katliamı'nda ölenler anıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde 21 yıl önce meydana gelen katliamda hayatını kaybedenler, bugün anılıyor. Katliamda yaşamını yitirenleri anmak üzere bazı siyasi parti, dernek, dergi çevresi ve alevi örgütü temsilcileri eski karakol durağında bir araya geldi.

Anmaya katılanlar, katliamda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı, "Gazi-Ümraniye şehitleri ölümsüzdür, unutmadık, unutturmadık" pankartı açan kitle yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, "Gazi şehitleri ölümsüzdür", "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "Davamız mahşere kalmayacak", "Katiller halka hesap verecek" sloganlarını atan kitle, 12 Mart 1995 yılında yaşamını yitirenlerin katledildikleri yerlere kırmızı karanfiller bıraktı.

Evrensel'de yer alan habere göre, katliamda hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ablası Kibar Poyraz, “Gazi Şehitleri Aileleri” adına basın açıklamasını okudu. Poyraz, “Devletin katil polislerinden hangisinin canımıza kastettiği görüntülerle, boy boy fotoğraflarıyla ortadayken ceza almayan katiller ellerini kollarını sallayarak katliamlara devam etmiştir. Bu cezasızlığın en büyük sebebi katilleri başka katliamlarda kullanma amaçlarıdır.” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Erdal Ataş da, “Kendi düzenlerini devam ettirebilmek için Alevi, Kürt, işçi, emekçi, devrimci kesimleri sistematik olarak baskı altında tutmaya çalıştılar. Bu politikalarla halklar birbirine düşürüldü. 20 yıl geçmesine rağmen toplu katliamlar hız kesmeden devam ediyor. Bu yüzden emekçiler, devrimciler, Aleviler, Kürtler olarak bize karşı başlatılan bu topyekûn saldırılara karşı, topyekûn bir direnişle mücadelemizi sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.