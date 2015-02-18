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Gazi Karakolu'nda falaka ve kaba dayak iddiası

Gözaltına alınıp götürüldüğü Gazi Karakolunda falaka işkencesi gördüğünü iddia eden Eser Çelik şikâyetçi oldu

18 Şubat 2015 19:42

İstanbul Sultangazi’deki Gazi Polis Merkezi Amirliğinde "falaka ve kaba dayak işkencesine maruz kaldığını" öne süren 18 yaşındaki Eser Çelik, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında şikayetçi oldu. Detaylı doktor muayenesi talebi kabul edilmeyen Çelik tutuklandı.

Ayça Söylemez'in Bianet'te yer alan haberine göre, Çelik dün sabah “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alınarak Gazi Mahallesindeki Gazi Karakoluna götürüldü. Bu sabah Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Çelik, Savcı Cengiz Çallı’ya verdiği ifadede karakolda yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Polisler beni Gazi Karakoluna götürdüğünde ters kelepçeleyip yere yatırdılar. Ayakkabılarımı çıkarıp ayağımın altını copladılar. Sonra da sırtıma bastılar. Bunları yapan polislerin ismini bilmiyorum ancak görsem tanırım. Polislerden şikayetçiyim.”

Avukatı Özgür Yılmaz bianet’e yaptığı açıklamada, Eser Çelik’in gözaltı muayenesi için götürüldüğü Haseki Hastanesi’nde ayrıntılı muayene yapılması, film çekilmesi ve darbın belgelenmesi talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

Çelik bu sabah Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi, çıkarıldığı Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Avukat Yılmaz'ın detaylı muayene talebi mahkemece de kabul edilmedi.

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