Gazi çatışmayı anlattı, liseliler bayıldı

Polise taş atan çocukların ailelerini cezalandırmak için yeşil kartlarını iptal etme’nin mucidi olan Adana Valisi İlhan Atış’ın son icraatı yine tartışma yarattı. Vali’nin lise öğrencilerine terörü anlatmaları için görevlendirdiği, sınır ötesi harekatta mayına basarak felç kalan gazi Murat Caner’in nasıl yaralandığını ayrıntılarıyla anlatması çocukları hastanelik etti. Uzmanlar, ‘Niyet iyi olsa bile yapılan yanlış’ dedi.



Caner’in anlattıkları üzerine öğrenciler gözyaşlarını tutamazken bazı çocuklar ise bayıldı. Turgut Özal Lisesi’nde dün konuşan Caner, 3 Ekim 1997 yılında PKK’nın Zap Kampı’na yapılan operasyonda yaşadıklarını şöyle anlattı:



Belim parçalandı, boynum kırıldı



‘Sizin için sakat kaldım. Ayakta durma şansım yok. Şu anda binlerce asker dağlarda hudutta sizin için nöbette ayakta bekliyor ayaklarını, kollarını ve gözlerini kaybediyor. Dağların arkasında günlerce teröristlerle çarpıştık. Bir askerim şehit oldu. Biri bacaklarını kaybetti.



Teröristlerin yerleştiği Zap köyüne geldiğimizde ise mayınlı bölgeler temizlenmişti. Ancak teröristler gece yola mayın döşemişler. Gittik, gittik gittik birden bom etti. O an ölümün geldiğini anladım. Gözlerimi saatler sonra açtığımda kalkıp askerlerime bakayım dedim belim parçalanmıştı kalkamadım. Başımı çevireyim dedim boynum kırılmıştı. Telsizden gelen seste, askerlerimin ikisinin paramparça olduğunu öğrendim. Sonra beni tedavi için GATA’ya getirdiler. GATA’da koridorda gezerken odalara baktım. Kimi askerin bacağı, kimi askerin kolu kimi askerin gözü yok.’



Gazi Caner’in, yaşadığı olayları tüm ayrıntıları ile anlatması dinleyenleri derinden etkiledi ve bazı kız öğrenciler fenalık geçirerek bayıldı. Bayılan öğrenciler, öğretmenleri tarafından dersliklere alınırken, konuşmasını sürdüren Caner, ‘Oyunlara gelmeyelim. Çocukların eline taş verilip polise askere attırılıyor. Vatanımızı sevelim terörün bitmemesi halinde bir gün bu liseden de gazi ve şehitler olacaktır’ dedi.



95 okulda konuşma yapmış



İlhan Atış’ın Adana Valiliği’ne atanması ile birlikte konferanslarını resmi görevli sıfatıyla veren Caner, şunları söyledi: ‘Yaklaşık 1.5 yıldır, İstanbul’dan Gaziantep’e kadar 95 okulda konuşarak binlerce öğrenciye terörün çirkin yüzünü anlatarak onları bilinçlendirmeye çalıştım. Bugünkü konuşmada sadece bir kızımız baygınlık geçirdi ancak 800 öğrenci bayıldı havası yaratılmaya çalışılıyor.’

