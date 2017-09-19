Gazi Çağlar Ulu, 1 yaşındaki oğlunun asker olmasını istiyor

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi Gaziler Günü için özel bir program düzenledi. Gazilere duyulan vefa borcunun unutulmaması gerektiğine vurgu yapılan programda konuşan terör gazisi Çağlar Ulu, 1 yaşındaki oğlunun da kendisi gibi asker olup vatana hizmet etmesini istediğini belirtti.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

“OĞLUMUN DA ASKER OLMASINI İSTİYORUM”

2010 yılının Ekim ayında Elazığ Karakoçan\'da, PKK terör örgütünün yol güvenliğine giden asker aracına kurduğu pusuda şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanarak gazi olan jandarma komando Çağlar Ulu, asker olan abisi Selçuk Ulu’nun Tunceli Nazimiye’de teröristler tarafından şehit edildiğini kaydetti. Askerliğini gönüllü olarak yaptığını ifade eden Ulu, gazi olduktan sonra 2015 yılında evlendiğini ve 2016 yılında bir oğlunun dünyaya geldiğini belirtti. Oğluna abisinin adını koyduğunu dile getiren Ulu, “Oğlum da asker olsun, asker okuluna gitsin diye abimin adını koyduk. İnşallah o da ileride bir asker olur ve bu vatana hizmet eder” dedi.

“VATANIM İÇİN YİNE ASKERE GİTMEK İSTERİM”

PKK\'lı teröristlerin asker konvoyuna ateş açması sonucu yaralanarak 1996 yılında Siirt Eruh’ta gazi olan uzman erbaş Adem Doğan, kendisiyle birlikte bir asker arkadaşının daha gazi olduğunu kaydetti. Zırhlı araç kullanırken seken mermi ile kollarından yaralanan Doğan,“O zamanlarda PKK ile mücadele, bu zamanlardaki gibi iyi değildi. O zamanlarda PKK ile yoğun mücadele ediliyordu ancak şimdi daha başarılı sonuçlar alınıyor. Şu anda PKK ile mücadele çözülme aşamasına geldi. Şimdi askere yine gitmek isterim. Vatanım için her zaman hazırım” diye konuştu.

“ALLAH GAZİLERİMİZDEN RAZI OLSUN”

Gazilerin vatan için verdiği hizmetlere vurgu yapılan program Boğazköy Aden Tesisleri\'nde yemek yenmesiyle sona erdi. Yaptığı konuşmada gazilere duyduğu minneti dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı, “Gazilerimize, gaziliğin onuruna yakışır bir duruşla uzun ömürler diliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

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