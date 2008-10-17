Gazetevatan.com’a engelleme

Vatan Gazetesi’nin İnternet yayın organı http://gazetevatan.com’a erişim engellendi.

Bugün öğlen saatlerinden itibaren gazetevatan.com adresine girmek isteyenler, engelleme sayfası ile karşılaştılar.



Vatan Gazetesi’nin internet sitesi gazetevatan.com adresine bugün öğlen saatlerinden beri erişim sağlanamıyor. Engellemenin kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve cemaati hakkında yayınlanan bir haberden ötürü Silivri Adliyesi’nin koyduğu tedbir kararıyla yapıldığı belirtiliyor.



Vatan Gazetesi haberi ‘Tam anlamıyla hukuk skandalı!’ başlığıyla verdi.



İşte Vatan’ın kapatmayla ilgili yorumu:



Adnan Hoca'nın talebi üzerine gazetevatan.com'u kapatan hakimin 'hukuka aykırı' karar aldığı ortaya çıktı.



Adnan Oktar’ın, Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak gazetevatan.com’u sudan bahanelerle kapattırması, Türkiye’ye ayağa kaldırdı. Vatan, bu kararı mercek altına aldı ve Hakim Şengül Eliş Biçicioğlu’nun sansürü andıran karara imza atarken uygulayacağı yasayı gözardı ettiğini ortaya çıkardı.



Hakim yetkili değil



Web sitesinden ’kişilik haklarına saldırı’ olduğunda uygulanacak yasa belli geçen yıl yürürlüğe giren 5651 Sayılı Kanun. Oysa hakim, bu özel yasaya göre değil başka bir yasaya göre karar oluşturdu. Daha da önemlisi bu yasa sadece Sulh Ceza Hakimlerini yetkili kıldığı halde, Asliye Hukuk Hakimi olarak bu kararı verdi.



Tam anlamıyla hukuk skandalı



Vatan gazetesinin internet sitesi “gazetevatan.com” un kapatılmasına neden olan hukuk skandalı, internet alanında çıkartılan özel yasanın uygulanmamasından kaynaklandı. 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlen mesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki” Kanun’un 9’uncu maddesi özel olarak bu konuyu düzenliyor.



Yasa 23 Mayıs 2007’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği halde, bir yıldır az sayıda mahkeme tarafından uygulanıyor. Çoğu hakim hala özel düzenlenmiş kanun yerine genel kanunları kullanmayı tercih ediyor. Bu durumda pek çok internet sitesinin kapatılmasına neden oluyor.



Avukat ordusu var yasayı bilmiyormuş!



Sansür halini alan tedbir kararlarından sonuncusu Vatan’ın internet sitesi için verildi. Adnan Oktar, Vatan’ın internet sitesi gazetevatan.com’u kapattırdıktan sonra, dün Çırağan Sarayı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Oktar gazetecilere gazetavatan.com’u “kapattırmak zorunda kaldığını” anlatmaya çalıştı. Sitenin tümden kapatılmasını değil, sadece hakaret içeren yayının siteden çıkartılmasını istediğini anlatan Oktar, yasal olarak başka bir yol olmadığını savundu. Ancak kendisine gerekli yasal düzenlemenin olduğunu açıklamamız üzerine, “Avukatlarımla görüşüp bu hususu değerlendireceğim. Eğer böyle bir imkan varsa elbette onu kullanırız. Ben her zaman fikir özgürlüğünün yanında, her türlü yasakçı anlayışın da karşısındayım” dedi. İşte basın toplantısında Adnan Oktar ve avukatlarıyla aramızda geçen diyalog:



Oktar: Vatan Gazetesi’nin internet sitesinde hakkımda ağza alınmayacak yayınlar yapılmış. Biz bunların çıkartılması için başvuruda bulunduk ve 20 gün boyunca bekledik. Kimse ciddiye almayınca hukuki yollara başvurmak zorunda kaldık.



Niye site yetkilisine başvurulmadı?



Neden yani bize ulaşın maili yerine, sitenin yetkilileriyle resmi yazışma yapmayı tercih etmediniz. İnfo genellikle Vatan okurları tarafından kullanılan, eleştiri, yorum veya bilgilendirme amaçlı verilen bir adres.



Oktar: Gazetenin yetkililerine başvursaydık bu yayınlar çıkartılır mıydı? Bu sözlerinizi müjdeli bir haber olarak kabul ediyorum.



Avukatlarım ’Yasal düzenleme’ yok dedi



Fikir özgürlüğünden yana olduğunuzu söylüyorsunuz ancak, avukatlarınız 5651 sayılı yasanın 9’uncu maddesine göre sakıncalı içeriğin siteden çıkartılmasını isteseydi, site kapatılmayacaktı. Yani aslında yasal düzenleme var ancak uygulanmıyor.



Oktar: Böyle bir yasal düzenleme olduğunu bilmiyorum. Hukuk tekniği açısından bu yasayı inceleyeceğim ve avukatlarımla görüşeceğim. Ancak avukatlarımın bana verdiği bilgiye göre gerekli yasal düzenleme olmadığı için, içeriğin yayından çıkartılması mümkün olmuyor. Ancak site kapatılarak yayın engellenebiliyor.



Yasaklara karşıymış!



Bugüne kadar 61 siteye erişimi engellettiren Adnan Oktar, basın toplantısında “Yasaklara karşıyım” dedi!

















