Gazetelerin toplatılması kararını kim verecek?



Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma 1 no’lu yazım komisyonunda, dört siyasi parti, gazetecilere sendikal hak ve özgürlüklerinin serbestçe kullanılmasında anlaşma sağladı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun 'basın özgürlüğü' maddesinde CHP ve BDP, gazete, dergi gibi süreli ve suresiz yayınların toplatılma kararının idareciler tarafından verilmemesini istedi. "Toplatma ağır bir karardır" diyen CHP ve BDP, toplatma yetkisinin cumhuriyet savcılıklarında olmasını istiyor.

Şiddet, çocuklara cinsel istismarı teşvik toplatma gerekçesi

CHP, süreli ve suresiz yayınların toplatılmasından somut gerekçeler olmasını istedi. Nefret, şiddet, çocuklara cinsel istismar, demokratik laik düzene açıkça saldırı gibi yayınların toplatma gerekçesi sayılmasını istedi. CHP'nin bu önerisi benimsenmedi. AKP ve MHP, söz konusu maddeye 'kamu düzeni' hükmünün konulmasının tüm bu önerileri kapsadığını öne sürdü.

Gazetecilerin haklarında anlaşma sağlandı

1 no’lu yazım komisyonu, ‘basın özgürlüğü’ maddesinin gazetecilerin hakları, özgür basın ve kamuoyunun serbestçe oluşması konusunda anlaşma sağladı. Anlaşma sağlanan madde şöyle düzenlendi: Gazetecilerin mesleği ile ilgili düzenlemeler, sendikal hak ve özgürlüklerin serbestçe kullanılması, basın özgürlüğünün etkili biçimde gerçekleşmesi, kamuoyunun serbestçe oluşması esas alınarak kanunla düzenlenir.

Toplantı sonunda komisyondan yapılan açıklamada, daha önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kabul edilen basın özgürlüğü, kamu hizmetine girme hakkı, çevre hakkı ile çalışma iş güvenliği ve adil ücret hakkı maddelerindeki çekincelerin kaldırılmasını müzakere edildiği bildirildi.



Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Ömer Çelik tepkisi



TBMM Anayasa Uzlaşma 2 No’lu yazım komisyonu’nda “TBMM'nin görev ve yetkileri” ile “kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi” maddeleri ele alındı.

Toplantı başlarken CHP'li Komisyon Üyesi Atilla Kart, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti içi anayasa komisyonunun da başkanı olan Ömer Çelik'in partisini de hedef alan sözleri ile komisyona 3 ay süre biçmesine tepki gösterdi. Bu tavrın komisyon iradesine müdahale ve saygısızlık olduğuna dikkat çeken Kart'a MHP'li Komisyon Üyeleri Faruk Bal ile BDP'li Altan Tan da destek verdi. AKP'li Komisyon Üyesi Ahmet İyimaya'da komisyonu hedef alan bu açıklamaları doğru bulmadığını ifade etti. Bunun üzerine muhalefet partili üyeler, Çelik'i “kınayan” bir bildiri kaleme alınmasını önerdi. Ancak, Mustafa Şentop, böyle bir girişimi doğru bulmadığını söyledi. Bunun üzerine muhalefet partili üyeler İyimaya'yı da zor durumda bırakmamak için bildiri hazırlamaktan vazgeçtiler.