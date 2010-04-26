Gazetelerin tirajları düşüyor

T24 - ABD'de gazete tirajları düşmeye devam ederken, bunu gerekçeleri olarak ücretsiz internet haber kanallarının artması ve düşen reklam gelirlerini abonelik fiyatlarını arttırarak giderme gibi nedenler olduğu belirtildi.





Tiraj Hesaplama Bürosu verilerine göre, 31 Mart 2010'da sona eren altı aylık dönemde, gazetelerin sirkülasyon oranları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 oranında azaldı.





Gazetelerin pazar tirajları da yüzde 6.5 oranında düşüş gösterdi.





Tirajların azalmasında, ücretsiz internet haber kanallarının artması, gazetelerin düşen reklam gelirlerini, abonelik ücretlerini artırarak telafi yoluna gitmeleri, kâr oranı düşük bölgelere dağıtımı azaltmaları gibi unsurların etkili olduğu belirtiliyor.