Gazetelerden Kürtçe sayfalar kaldırılıyor

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) onlarca gazete, televizyon, dergi ve radyo kapatılırken, yerel gazeteler de OHAL nedeniyle Kürtçe sayfalarını kaldırmak zorunda kaldı.

Basın İlan Kurumu’nun yeni yönetmeliğine göre, haklarında 'terörle mücadele' kapsamında dava açılan gazeteciler, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nden resmi ilan alan yerel gazetelerde istihdam edilmeyecek.

Yerel gazetelerin ana gelir kaynağı olan resmi ilanları almaya devam edebilmesi için hakkında dava açılan muhabirin beş gün içinde kadrodan çıkarılması şart koşuluyor.

Faruk Balıkçı’nın Journo’da yayımlanan haberine göre, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe, “Gazetelerin asgari yüzölçümü içerisinde yer alan özel ilan ve reklamlar dışındaki her türlü yazı metnini Türkçe yayımlanması zorunludur’’ şartı da konuldu.

Diyarbakır’da çıkan yerel gazetelerden Tigris çözüm süreci ile birlikte üç yıldan beri bir sayfasını Kürtçe haberlere ayırıyordu. Yeni yönetmeliklerle birlikte bu sayfasını kaldırmak zorunda kalan Tigris’in Genel Yayın Yönetmeni İlyas Akengin, Kürtçe haber yazımı konusunda profesyonelleşmek için hazırlık yaptıklarını ve Kürtçe haberleri iki sayfaya çıkarma çabası içerisindeyken tamamen kaldırmak zorunda kaldıklarını anlatıyor:

“Çözüm süreciyle birlikte Kürtçenin önündeki engellerin kaldırılması yönünde umutlanmıştık. Ancak, yeni yönetmelik nedeniyle Kürtçe sayfaları kaldırmak zorunda kaldık. OHAL’in kalkması ve yönetmeliğin değişmesi halinde tekrar Kürtçe sayfa yapacağız. Bunun hayata geçmesi için de ülkenin bir an önce normalleşmeye geçmesi gerekir.”

Tedbir olarak şimdiden Kürtçe sayfaları gazetelerinden çıkardıklarını söyleyen Özgür Haber Genel Yayın Yönetmeni Engin Öztürk ve Yenigün Genel Yayın Yönetmeni Mesut Figançiçek de, Kürtçe haberlerin okuyucudan olumlu tepkiler aldığını, OHAL kaldırılınca tekrar Kürtçe sayfalara yer vermek istediklerini söyledi.