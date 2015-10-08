Gazeteler gerilerken internet reklamları patladı

Medya yatırımlarında geçen yıl ilk altı aya göre yüzde 7 artış kaydeden TV yatırımları 1.67 milyar lira, yüzde 3.2 gerileyen basın yatırımları 558.2 milyon lira olarak gerçekleşti. Basın yatırımlarının en büyük kalemini oluşturan gazete yatırımları ise yüzde 2.8 düşüşle 508.2 milyon lira olarak gerçekleşti. Yüzde 22.4 artış kaydeden internet yatırımları ise 662.2 milyon lira oldu.

Türkiye’de medya yatırımları yılın ilk yarısında 3.21 milyar lira olarak gerçekleşirken, yapım, sponsorluklar ve komisyonlardan oluşan ajans gelirlerini içeren reklam yatırımları 1.07 milyar lira oldu. Buna göre toplam yatırım tutarı yüzde 7.81 artışla 4.28 milyar lira oldu.

Reklamcılar Derneği’nin raporuna göre, yatırımların yüzde 52’sini televizyon, yüzde 17.38’ini basın, yüzde 20.62’sini dijital, yüzde 6.7’sini açıkhava, yüzde 1.95’ini radyo, yüzde 1.28’ini ise sinema reklamları oluşturdu.

İnternet reklamlarında patlama

Medya yatırımlarının dağılımına bakıldığında, geçen yıl ilk altı aya göre yüzde 7 artış kaydeden TV yatırımları 1.67 milyar lira, yüzde 3.2 gerileyen basın yatırımları 558.2 milyon lira, yüzde 22.4 artış kaydeden internet yatırımları ise 662.2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Basın kategorisi altında yer alan gazete, dergi ve radyolardaki reklam yatırımları gerilerken; açık hava ve sinema yatırımları artış kaydetti. Geçen yıl 199 milyon TL olan toplam açık hava reklam yatırımı bu yıl 214 milyon TL’ye ulaşarak yüzde 8 büyüdü. Sinema reklam yatırımları ise yüzde 22 artışla 41 milyon TL’ye yükseldi.

Basın yatırımlarının en büyük kalemini oluşturan gazete yatırımları yüzde 2.8 düşüşle 508.2 milyon lira olarak gerçekleşti.

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