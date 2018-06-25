Gazeteler 24 Haziran seçimlerini nasıl gördü?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleşti. 24 Haziran seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüzde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Gazetelerde yer alan 24 Haziran seçimleri haberleri şöyle:

Hürriyet gazetesi "Çoğunluk Cumhur'un" dedi ve sürmanşetinde "İlk turda zafer" ifadelerini kullandı.

Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kazanan Türk milleti" sözlerinin yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Denge ve denetleme görevini aldık" açıklamasına da yer verdi.

Hürriyet bir diğer haberinde ise Muharrem İnce'nin CHP'den fazla oy aldığını aktardı.Birgün gazetesi, "Adaletsiz seçim" başlığıyla çıktığı manşetinde, "YSK'nın bir açıklama yapmadan Cumhur İttifakı temsilcileri zafer konuşmaları yaptı" dedi.

Birgün gazetesi, "Adaletsiz seçim" başlığıyla manşetinde yer verdiği haberde, "YSK bir açıklama yapmadan Cumhur İttifakı temsilcileri zafer ilan etti" dedi.

Gazete sürmanşetinde, AKP'nin tek başına çoğunluğu kaybetiğini, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu aldığını belirterek "AKP'yi MHP kurtardı" diye yazdı. Sürmanşetinde HDP barajı aşmasına da yer veren gazete, "Barajı geçi geçmemesi garanti olmayan HDP, yüzde 11,3 oy aldı" dedi.

Sabah gazetesi manşetinde "Türkiye yeni dönemde Başkan'la devam dedi" üstbaşlığını ve "Cumhurun zaferi" başlığını kullandı.

Dünyadan Erdoğan'a gelen tebrik telefonlarına da yer veren Sabah, Erdoğan'la İnce arasındaki 10,6 milyon oyluk farkı da yazdı.Cumhuriyet gazetesi, AKP'nin Meclis'teki çoğunluğunu kaybetmesini "koalisyon dönemi" olarak yorumladı ve Meclis'te MHP'nin desteğine ihtiyaç duyacak olması nedeniyle "Saray'a kurt kapanı" manşetiyle çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin düşen oylarına atfen söylediği "Hedefe ulaşamadık" sözünü öne çıkaran gazete, Meclis'te grup kurmaya sayısı yeten 5 parti olacağını, Meclis'te 8 partiden temsilcilerin yer alacağını yazdı.Posta gazetesi "Türkiye Cumhuriyeti ilk başkanını seçti: Erdoğan kazandı" manşetiyle yayınlandı.

Seçime katılım oranının hem Kasım 2015 seçimini hem de Nisan 2017 referandumunu geride bıraktığını yazan Posta, İnce'nin partisinden yüzde 8,1 fazla oy alırken Akşener'in ise partisinden yüzde 2,6 az oy aldığına dikkat çekti.Yeni Şafak seçim sonucunu "24 Haziran Devrimi" olarak değerlendirdi ve "Yeniden Bismillah" manşetine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı" olarak tanımlayan gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9. seçiminde de zafer kazanamadığını yazdı ve "CHP'de fırtına kopacak" dedi.

Yeni Şafak seçimin kaybedenlerinin "Türkiye'yi abluka altına almak isteyen Batı, terör örgütleri ve eski Türkiye'nin özlemi içindeki muhalefet" olduğunu yazdı.

Sözcü gazetesinin manşetinde "Atı alan yine Üsküdar'ı geçti" başlığı vardı.

Gazete YSK'nın sonuçları ilan etmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anadolu Ajansı verilerini baz alarak kendisini cumhurbaşkanı ilan etmesini eleştirdi.

Sözcü Bahçeli'yi "seçimin kazananı" ilan ederken Saadet Partisi'nin yüzde 1,4 oy ile milletvekili çıkaramamasını "hayal kırıklığı" diye niteledi, Meral Akşener'in yüzde 7,3'lük oyunu ise "Tülbent devrimi yarım kaldı" diye niteledi.

Karar gazetesi, "İlk turda çifte zafer" olarak verdiği manşetinde, "Türkiye tarihinin en kritik seçiminde millet son sözü söyledi" diye yazdı.

"Sandık yarışından ilk turda zaferle çıkan Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Erdoğan oldu" diyen gazete, sürmanşetinde Erdoğan'ın, balkon konuşmasına yer verdi.

Vatan Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Aydınlık gazetesi "Seçmen teröre tavır aldı" manşetini attı.

Gazete, tam sayfaya yakın verdiği haberinde, "CHP, HDP'yi sırtında taşıdı" diyerek Vatan Partisi Genel Başakanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in "Türk milleti bölücü terör örgütüne karşı net tavrını ortaya koydu" dedi.

Yeniçağ gazetesi ise manşetinde cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin ortak mesajına yer vererek, "Millet iradesine saygı esastır" diye yazdı.

Gazete sürmanşetinde kesin olmayan sonuçlara yerdi.