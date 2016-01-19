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Spor

Gazeteciyi tehdit eden Colin Kazım kadro dışı bırakıldı

Kazım, Feyenoord tarafından 1 Şubat’a kadar kadro dışı bırakıldı

19 Ocak 2016 00:48

Kendisi hakkında haber yapan bir gazeteciyi tehdit eden Colin Kazım, Feyenoord tarafından 1 Şubat’a kadar kadro dışı bırakıldı.

Feyenoord kulübünden yapılan açıklamada, Kazım’ın bu süre zarfında takımla antrenmanlara çıkmasının yasaklandığı ve maç kadrolarına da alınmayacağı belirtildi. Feyenoord yönetiminin 1 Şubat’tan sonra Kazım’la ilgili durumu yeniden gözden geçireceği kaydedildi.

Eurosport'taki habere göre, milli futbolcu, Feyenoord’un PSV ile pazar günü oynadığı maçtan önce teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından kadroya alınmamıştı. Medyada yer alan haberlerde Kazım’ın, kendisi hakkında haber yapan Hollandalı bir gazeteciyi tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

2014-2015 sezonunda kiralık oynadığı Feyenoord ile geçen sene Nisan ayında 2 yıllık sözleşme imzalayan Kazım, Michiel Kramer’in transferinden sonra bu sezon çok az maçta ilk 11’de oynama şansı bulabildi.

İkinci yarısı bu hafta başlayan Eredivisie’de bu sezon 4’ü ilk 11 olmak üzere toplam 11 maçta forma şansı bulabilen Kazım, sadece 1 gol atabildi. Kazım geçen sezon ise forma giydiği 29 maçta 12 atmıştı.

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