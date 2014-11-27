Gazeteciye yaprak toplama cezası

Antalya’da 23 yıllık gazeteci Musa Doğan’a hakaret içerikli köşe yazısı nedeniyle dava açıldı. 1800 lira para cezasını kabul etmeyen Doğan’a, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında bir kamu kurumunda 45 gün 150 saat yaprak toplama cezası verildi.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne her gün saat 13.00 ile 17.00 arasında gelerek cezasını dolduran Doğan, “75 gün hapis cezası verildi. Yaklaşık bin 750 lira para cezası ödemem gerekiyordu. Ben de mahkemede para cezasını ödemeyeceğimi söyledim. Ya kapalı cezaevine girecektim ya da Denetimli Serbestlikten yararlanacaktım” dedi.