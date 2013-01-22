Gazeteciye işkencede 4 polise 8'er yıl hapis istendi

Atılım gazetesi muhabiri Şenol Gürkan'a işkence ettikleri için daha önce 1 yıl 1 ay hapis cezası verilen 4 polisin yeniden görülen davasında savcı 8 yıl hapis istedi.

Atılım gazetesi muhabiri Şenol Gürkan'a, gözaltına alındığı 2001'de işkence yaptığı ileri sürülen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli 4 polisin 8'er yıla kadar hapsi istendi.

Yargıtay'ın, haklarındaki mahkumiyet hükmünü usul yönünden bozmasının ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde tekrar görülmeye başlanan duruşmaya sanıklardan Atanur Arslan ve Gürah Ayhan ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Duruşmada, Yargıtay'ın bozma gerekçesi olarak gösterdiği, Gürkan'a ait adli tıp raporunun aslının, daha önce yargılandığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden getirtilerek incelendiği bildirildi.

Sanıkların avukatlarından Orhan Çelen, önemli bazı hususların araştırılmadığını ifade etti ve buna ilişkin daha önce verdiği dilekçe doğrultusunda kovuşturmanın genişletilmesini istedi.

Müdahil Gürkan'ın avukatı Kenan Arslan ise Yargıtay'ın usul yönünden bozma kararı verdiğini anımsatarak, araştırılacak bir husus olmadığını ifade etti.

Mahkeme, soruşturmanın genişletilmesi talebini, cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda reddetti.

Savcı sekizer yıl hapis istedi

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Savcı Şaban Yavuz, “suç tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının, yasa dışı örgüt üyesi olduğundan bahisle gözaltına alınan Gürkan'a, cürmü söyletmek için raporda yazılı olduğu şekilde başını duvara çarpma, tazyikli su altında tutma gibi işkence yaptıklarının sübuta erdiğini” ifade etti.

Yavuz, bu nedenle suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıkların lehine olan 765 sayılı TCK'nın “Hükümet memurları tarafından efrada karşı yapılacak sui muameleler” başlıklı 243/1. maddesi uyarınca 8'er yıla kadar mahkumiyetlerini istedi.

Gürkan'ın avukatı görüşe katıldığını bildirdiği duruşma, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

Hüküm üç kez Yargıtay'dan döndü

Sanıkların da aralarında bulunduğu TEM'de görevli 9 polise, Gürkan'a, gözaltına alındığı 2001'de işkence yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.



Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2004'te sanıklardan Tekin Taşlıova, Atanur Arslan, Gürah Ayhan ve Ahmet Horoz'u 1 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırırken, 4 sanığın beraatına karar verdi. Yargılama sırasında ölen bir sanık hakkındaki kamu davası ise ortadan kaldırılmıştı.

Ancak bu karar, Yargıtay'ca 2005'te bozuldu. Bozma kararında, mahkumiyetlere ilişkin hükmün 2005'te yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'ya göre değerlendirilmesi istenmişti.

Bozmanın ardından bir kez daha karara bağlanan davada, aynı cezalara hükmedildi. Yargıtay, bu kararı da hükümden sonra yürürlüğe giren CMK'nın 231. maddesinin koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi için bozdu.

Mahkeme, 2009'daki son kararında ise 4 sanığı “cürmü söyletmek için işkence yapmak” suçundan yine 1 yıl 1 ay 10'ar gün hapse mahkûm ederken, cezaların ertelenmesine hükmetmişti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, “hükme dayanak alınan, Gürkan'a ait adli raporun onaysız fotokopi olması nedeniyle” mahkumiyet hükmünün usul yönünden bozulmasına karar vermişti.