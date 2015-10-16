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Gazetecinin kafasına silah dayayan polisin dosyasına gizlilik kararı!

Silvan'da sokağa çıkma yasağı esnasında haber yapmak isteyen DİHA muhabiri Serhat Yüce’nin kafasına bir özel harekât polisi tarafından silah dayanmıştı

16 Ekim 2015 21:28

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü sırada düzenlenen polis operasyonlarını görüntülemeye çalışan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Serhat Yüce’nin polisler tarafından kafasına silah dayanılarak gözaltına alınmasına ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirildi.

Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) yer alan habere göre, Özgür Gün Tv kameramanı Kamil Murat Demir ve DİHA muhabiri Serhat Yüce, Silvan’da özel harekat polislerince darp edilerek gözaltına alınmalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından polisler hakkında daha önce soruşturma başlatıldığı ve dosyaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi. Muhabirler, sokağa çıkma yasağının dört gün sürdüğü ve bu süreçte dört sivilin hayatını kaybettiği Silvan’da, yaşananlarla ilgili haber yapıyordu.

 

'Polis direkt hedef alarak...'
 

Yüce’nin avukatı Resul Tamur, konuyla ilişkin şöyle konuştu: “Polis direkt hedef alarak muhabirlere yönelik silahlı tehdit suçunu işlemiştir. Silahı gösterme veya kendini koruma amaçlı değil, direkt birebir muhabirlerin kafasına dayama ve vücut bütünlüğüne zarar verecek bölgelere tutarak bu tehdidi açık ve net bir şekilde işlemiştir.”

Tamur’un savcılıktan aldığı bilgilere göre, polislere zaten soruşturma açılmış fakat gizlilik kararı da getirilmiş. Bu yüzden dosya içeriğini görme şansı olmadığına dikkati çeken Tamur, “Bu işin takipçisi olacağız” dedi.

 

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