Gazetecilikte Kadın Koalisyonu'ndan Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut için çağrı: Serbest bırakın!

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Cizre’de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut'un serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Gazetecileri susturmak amacıyla yapılan bu girişimleri kınıyoruz" dedi

CFWIJ, dün akşam Şırnak’ta haber takibi sonrası Cizre’ye döndükleri sırada Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zeynep Durgut, Azad Kaya ile Jinnews muhabirleri Rojda Aydın ve Derya Ren’in gözaltına alınmalarına ilişkin açıklama yaptı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma gerekçesiyle hâlâ gözaltında tutulan gazeteci Durgut’un serbest bırakılması çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Polisin yaptığı Genel Bilgi Taraması’nın (GBT) ardından Rojda Aydın ve Derya Ren serbest bırakıldı ancak Zeynep Durgut, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan GBT sonucu MA muhabiri Zeynep Durgut hakkında yakalama kararının olduğu öğrenildi. Durgut hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili henüz kesin bir bilgi edinilemedi. Zeynep Durgut’un avukatı Aycan İrmez, koalisyona gazetecinin bugün Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nden Van’a götürülerek ifadesinin alınacağını söyledi. Yalnız bu yıl kaydettiğimiz saldırılar arasında dünyanın dört bir yanından 100 kadın gazetecinin gözaltına alındığını belgeledik. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak gazetecileri susturmak amacıyla yapılan bu girişimleri kınıyoruz. Durgut’un derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Helikopterden atılma haberine atıf

Açıklamanın devamında ise MA’ya yönelik gözaltı operasyonu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"MA’ya göre Zeynep Durgut, Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut’un helikopterden atılmasını ortaya çıkaran haberlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öngörülüyor. 24 Kasım’da MA’nın Van’daki bürosuna ikinci kez baskın düzenlenmiş, muhabir Dindar Karataş gözaltına alınmıştı. Karataş sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Aramanın ardından polis ajansa ait birçok hardisk, laptop ve bilgisayara el koymuştu. Arama sırasında Jinnews muhabirleri Dilan Babat, Hikmet Tunç, Esra Önver, Rabia Önver, Aynur Aslan, MA’dan ise Özlem Yayan ve Melek Şahin de ofiste çalışıyordu. MA’nın Van’daki bürosuna daha önce de Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerlerin 11 Eylül’de gözaltına aldığı Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılmasını haber yaptıkları gerekçesiyle baskın düzenlenmiş ve birçok ekipmana el konulmuştu. Arama sonrasında Jinnews muhabiri Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala, MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur gözaltına alınmıştı. Dört günlük gözaltı süresinin ardından gazeteciler tutuklanmıştı. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu, tutuklanmalarının ardından Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala’nın adli erkek koridorundaki bir koğuşta tutulduğunu ve insanlık dışı işkencelere maruz bırakıldığını kaydetmişti."

"Gazetecilik suç değildir"

Gazetecilere yönelik yasal yolla uygulanan sindirme girişimlerini endişeyle takip ettikleri belirtilen açıklamada, “Son bir ay içerisinde en az dört saldırı vakası kaydettik. Söz konusu girişimlerin basın ve ifade özgürlüğüne gölge düşürdüğünü yinelemek istiyoruz. Gazetecilik suç değildir. Türkiye yetkililerinden gazeteci Zeynep Durgut’un derhal serbest bırakmalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.