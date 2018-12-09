"Gazetecilik suç değildir" başlıklı yazısından dolayı tutuklanan Berivan Bila'ya, "Ali İsmail'i neden kapak fotoğrafı yaptın?" diye sormuşlar

“Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç Değildir” başlıklı yazısı nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Berivan Bila’ya TEM’de yapılan sorgusunda, “Ali İsmail Korkmaz fotoğrafını Twitter’da neden kapak fotoğrafı yaptın?” diye sorulduğu ortaya çıktı. Bila da Korkmaz’ın Eskişehir’deki Gezi eylemleri sırasında polis tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Bila, 2017 yılında kaleme aldığı yazısı nedeniyle önceki gün Trabzon 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı. Kararda, Bila’ya verilecek muhtemel cezaya nazaran şüphelinin kaçma ihtimali ve delil karartma şüphesinin varlığı nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağı öne sürüldü.

"Politik eleştiri"

Bila, savunmasında “medyanın diktatörün kahyâsına dönüştüğü, böyle bir süreçte sarayın soytarısı değil, halkın gazetecilerini miras edindiği bu tarih bize umut, mücadele dayanışma bilinci yolumuza ışık olsun” şeklinde ifadeler içeren yazıyla ülkenin içinde bulunduğu duruma dair düşüncelerini paylaştığını, o dönemki yönetime dair politik bir eleştiri olduğunu kaydetti.

Öte yandan Kolektif Tiyatro Atölyesi oyuncusu olan Bila tutuklanınca başrol oyuncularından olduğu oyunun Artvin gösterimi iptal edildi.