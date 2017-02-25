Gazetecilik meslek örgütleri dayanışma toplantısı düzenliyor

Gazetecilik meslek örgütleri, bir toplantı düzenleyerek basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için çağrı yapacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Article 19, İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Avrupa Gazeteciler Derneği 27 Şubat Pazartesi saat 15.00’te İstanbul’da basın toplantısı için bir araya gelecek. Toplantıda gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiği, gazeteciliğin ve dayanışmanın suç olmadığı vurgulanacak. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için çağrı yapılacak.

Toplantı tarihi 27 Şubat

Türkiye'de halkın haber alma hakkının önündeki engellerin kaldırılması, gazetecilik mesleğinin hedef gösterilmeden, saldırıya uğramadan, tutuklanmadan yapılabilmesi için bir araya gelen meslek örgütleri 27 Şubat Pazartesi günü saat 15.00’de İstanbul’da dayanışma amacıyla basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Article 19, İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen toplantı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Savunu ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis, IPI İngiltere Ulusal Komitesi, BBC İskoçya Sorumlu Müdürü Sandy Bremner, ARTICLE 19 program sorumlusu Georgia Nash, İsveç PEN Genel Sekreteri Anna Livion Ingvarsson, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Savunu Danışmanı Sophie Busson, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ) Başkanı Otmar Lahodynsky konuşacak.

Gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiğinin, gazeteciliğin ve dayanışmanın suç olmadığının vurgulanacağı toplantıda basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için çağrı yapılacak.

Toplantıyı düzneleyen basın meslek örgütleri, 0212 5138300 numaralı telefondan toplantı hakkında bilgi alınabileceğini belirtti.