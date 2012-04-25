'Gazetecilik başarı ödülleri' sahiplerini buldu

Törende konuşan TGC Başkanı Orhan Erinç, gazetecilerin hapiste bulunmasını tedirginlikle izlediklerini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Salonu'nda düzenlenen törene medya, iş ve üniversite dünyasından önemli isimlerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi katıldı. Ödül töreninden önce basın şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Orhan Erinç, 90'ı aşkın gazetecinin hapiste olduğunu hatırlatarak, "90'ı aşkın gazetecinin Avrupa insan hakları sözleşmesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurallarıyla kararlarına aykırı suç tanımları nedeniyle hapiste bulunmalarını, dünya medyasıyla birlikte biz de tedirginlikle izliyoruz" dedi.

Erinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin hukuka gereksinim bu süreçte sanıkla mahkum arasındaki farkın yok sayıldığı, tutuk evlerinin de ceza infaz kurumlarına dönüştürüldüğü ülkemizde hücrede tutulan gazeteciler üzüntümüzü daha da arttırıyor. Kimi özel yasalar büyük bir hızla değiştirilirken, görece de olsa ifade özgürlüğüne iyileştirme getirmesi beklenen tasarının Ocak ayından bu yana alt komisyonda bekletiliyor olmasını anlamakta zorlanıyoruz.

Medyadaki yapısal ve yayın politikaları değişikliğinin meslek ilkelerimize ters düşen sonuçlarının, medyaya yönelik eleştirileri arttırdığını da vurgulamak durumundayız. Önümüzdeki törenlerde bu saptamaları yinelemeye gerek kalmaması dileğiyle ödüle ve övgüye değer bulunan meslektaşlarımızı kutluyorum."

Şener hapisteki gazetecilerin unutulmamasını istedi

Belgesel dalında ödül alan Nazım Alpman'ın ödülünü takdim eden Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener ise yaptığı konuşmada hapiste olan gazetecilerin unutulmamasını istedi. Hapiste yatarken kendisine verilen kimlik kartını gösteren Şener şunları söyledi:

"Ödül alınırken birçok temennide bulunuldu. Ama bu onların elinde olan bir şey değil. Siz işinizi çok düzgün de yapsanız, devlet gelir bir yerde size toslar. Bir arkadaşımız Aziz Yıldırım'ın gözaltı fotoğrafıyla ödül aldı. Ben kendisine şöyle yardımcı olayım. Devlet size şöyle bir kart veriyor ve bununla sizi terörist ilan ediyor. Dolayısıyla bu fotoğrafı başka bir yerde aramanıza gerek yok. Önemli olan cezaevine düştüğü zaman diğer cepheden bakıyor. Sadece yazan kişi olarak değil. İnsanların neyle suçlandığına bakarak, o fotoğraf çok anlam kazanıyor. Bir mafya lideri ya da gazeteci diye değil. Çünkü siz onun hedefisiniz. Dolayısıyla gazeteci devletle arasına mesafe koyacak, inadına gazeteciliği sürdürecek. Bizi en çok üzen, çıkarken diğer gazetecileri devletin elinde bırakmak oldu. Ocak ayında sunulan 3'üncü yargı paketi birçok gazetecinin sorununu çözebilecek. Hatta Türkiye'ye yakışmayan bu fotoğrafı ortadan kaldırabilecek bir paketti. 90'dan fazla gazeteci bu paketin çıkmasını ve tahliye olmayı bekliyor. Sizden ricam onları unutmamanız. Devlet ne kadar terörist dese de biz onlara gazeteci demeye devam edeceğiz."

İşte ödülleri alan isimler

TGC 2011 Gazetecilik Başarı Ödülleri'ndeki kategoriler ve kazanan isimler şunları:

Haber-Siyasal: Kemal Göktaş (Vatan Gazetesi) 16 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan 'Karakolda Kadına Dayak' başlıklı haber.

Haber-Ekonomi: Ali Can Şit (Radikal Gazetesi) 26 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan 'Herkesin Telefon Bilgileri İnternette Satılıyor'başlıklı haber.

Haber-Çevre, Eğitim, Sağlık (Toplum Ödülü): Cemal Doğan (Habertürk Gazetesi) 24 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan 'Koca Dayağı' başlıklı haber.

Aynı dalda İlker Akgüngör (Vatan Gazetesi) 18 Kasım 2011'de yayımlanan 'Güvercinliğe Yeni Kafes' ve Sibel Kahraman ile Gökhan Karakaş'ın (Milliyet Gazetesi) 29 Mart 2011'de yayımlanan 'Tesadüfün Böylesi' başlıklı haberi, Nurettin Kurt'un (Hürriyet Gazetesi) 14 Aralık 2011'de yayımlanan 'Böbreğimi Geri Ver' haberi övgüye değer görüldü.

Haber-Kültür Sanat-Magazin: Eyüp Kelebek (Doğan Haber Ajansı) 3 Ağustos 2011'de yayımlanan 'Bu Mutfak Dünya Tarihine Geçer' başlıklı haber.

Aynı dalda Kıvanç El (Vatan Gazetesi) 1 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 'Tosun Paşa'nın 4 Dakikası Kesildi' haberi ile övgüye değer bulundu.

Haber-Spor: Engin Belli-Nihat Uludağ'ın (Habertürk Gazetesi) 7 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan 'Nereden nereye' başlıklı haberi ödüle layık görülürken, Mehmet Arslan'ın (Hürriyet Gazetesi) 14 Eylül 2011 tarihinde yayımlanan '28 Milyon TL.'yi 68 Kişi Paylaştı' başlıklı haberi övgüye değer görüldü.

Köşe Yazısı: Özgür Mumcu (Radikal Gazetesi) 2 Haziran 2011 tarihinde yayımlanan 'Hopa ve Eşkiyalar' başlıklı yazı.

Haber-Araştırma: Kutup Dalkıran-Bülent Ergün-Mehmet Yamandağ (Sabah Gazetesi) 18 Mayıs 2011 tarihinde yayımlanan 'Sınırda Ölümle Dans' başlıklı araştırma övgüye değer bulundu.

Haber-Röportaj: İsmail Saymaz'ın (Radikal Gazetesi) 1 Mayıs 2011 tarihinde yayımlanan 'Ben Vazifemi Yaptım' haberi ödüle layık görülürken, Zeynep Bilgehan'ın (Hürriyet Gazetesi) 13 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 'Kızına Ötenazi Uygulayan Anne' başlıklı röportajı övgüye değer görüldü.

Spor Köşe Yazısı: Uğur Meleke (Milliyet Gazetesi) 18 Nisan 2011 tarihinde yayımlanan 'Utanma Duygumuzu Kaybettik Hükümsüzdür' başlıklı haberi ödüle layık görülürken, Okay Karacan (Zaman Gazetesi) 14 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan 'Spor Dilinde Devrime İhtiyaç Var' başlıklı yazısı övgüye değer bulundu.

Sayfa düzeni dalında Birinci Sayfa Düzeni'nde Fikret Ercan (Hürriyet Gazetesi) 24 Ekim 2011 tarihli birinci sayfayla ödüle layık görülürken, Yunus Emre Yıldırım (Zaman Gazetesi) övgüye değer bulundu.

İç sayfa düzeninde Mana Güzey (Star Gazetesi) 6 Ekim 2011 tarihinde 19. Sayfa, spor sayfa düzeninde Burhan Solak (Zaman Gazetesi) 31 Mart 2011 ödüllendirildi. Ersin Öztekin (Cumhuriyet Gazetesi) ise 4 Temmuz 2011 tarihli spor sayfası ile övgüye değer bulundu.

Karikatür: Latif Demirci'nin (Hürriyet Gazetesi) 20 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan 'Kapıya Medyadan Sineklik Yaptırdım' karikatürü ödüle layık görüldü.

Fotoğraf: Ercan Aslan'ın (Milliyet Gazetesi) 23 Eylül 2011 tarihinde 'Şener'e Uzan Davasında Beraat' başlıklı fotoğrafı ödüle layık görüldü.

Radyo-Televizyon

TV Haber dalında Burak Ersemiz'in (Show TV) 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 'Van Depremi' haberi ödüle layık görülürken, Mesut Sert-Hüseyin Yılmaz'ın (NTV) 12 Mayıs 2011 tarihinde yayımlanan 'Ladin Operasyonu' haberi övgüye değer görüldü.

TV Haber Programı dalında Cüneyt Özdemir'in (CNN Türk) 25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 'Seyfülislam Kaddafi' röportajı ödüllendirildi.

Tv Belgesel Dalında Nazım Alpman'ın (İz TV) 2011'de yayımlanan 'Faili Meçhul Zamanı' belgeseli ödüle layık görüldü.

TV-Sanat-Kültür-Magazin Programı dalında Mehmet Yaşin'in (CNN Türk) 2011 yılında yayımlanan 'Lezzet Durakları' programı ödüle değer bulundu.

TV Spor Programı dalında ödül verilmezken, TV Kameraman Çalışması dalında Tuncay Subaşı'nın (TV 8) 12 Kasım 2011'de yayımlanan 'Kartepe Eylemcisinin Vurulma Anı' ödüle layık görüldü.

Aynı dalda Deniz Pirinççiler'in (Show Tv) 12 Kasım 2011'de yayımlanan 'Van Kadın Doğum Hastanesi' görüntüleri ile övgüye değer bulundu.

Radyo Haber Programı dalında Atilla Güner'in (Radyo Kuzey) 16 Kasım 2011'de yayımlanan 'Atilla Güner'le Akşam Postası' programı ödüle layık görüldü.

İnternet dalında BİANET ve BBC Türkçe Servisinden çalışmasıyla Hüseyin Alkan ödüllendirilirken, Nezih Demirkent Ödülü'nü akademik çalışmaları ve yazılarıyla ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı Rüştü Bozkurt (Dünya Gazetesi) aldı.