-''GAZETECİLER SERBEST BIRAKILSIN'' ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Gazetecilere Özgürlük Kongresi'nin sonuç bildirgesinde, cezaevlerindeki gazetecilerin derhal serbest bırakılması istenerek, ''Evrensel hukuk ilkelerine aykırı olan ve uygulamalarıyla genel olarak temel hak ve özgürlükler, özel olarak da basın ve ifade özgürlüğü önünde en büyük engeli oluşturan özel yetkili mahkemeler kaldırılmalı'' denildi. Sonuç Bildirgesi'nde, kongrenin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde uluslararası meslek örgütlerinin temsilcilerinin de katılımıyla İstanbul'da toplandığı ve Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne, 'diğer bir deyişle halkın haber alma özgürlüğüne' yönelik tehditlerin tartışıldığı belirtildi. Cezaevlerindeki gazetecilerin durumlarının ele alındığı kongrede, uluslararası dayanışma içinde mücadele kararlılığının vurgulandığı ifade edilen sonuç bildirgesinde, toplantıda ayrıca, mevcut yasalar ve anlayış hüküm sürdükçe çok daha fazla gazetecinin cezaevine girmesinden kaygı duyulduğunun dile getirildiği ve basın özgürlüğü açısından Türkiye'nin dünya sıralamasında sonlarda yer almaktan kurtulması için atılacak adımlar konusunda çağrıda bulunulduğu kaydedildi. Bildirgede, basın özgürlüğüne ilişkin atılması gereken adımlar şöyle sıralandı: - Cezaevlerindeki gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. - Gazetecilere yönelik geçmişte işlenmiş tüm cinayetler bütün yönleriyle aydınlatılmalı ve sorumlularıyla birlikte gerçekler ortaya çıkarılmalıdır. En son Hrant Dink cinayetinde görüldüğü gibi gazetecilere yönelik şiddete cezasızlığa son verilmelidir. - Terörle Mücadele Yasası'ndaki basın ve ifade özgürlüğünü engelleyen hükümler kaldırılmalıdır. - Türk Ceza Yasası'nda basın ve ifade özgürlüğünün kullanılmasını kısıtlayan 20'den fazla madde hükmü, uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş, çağdaş, demokratik ve evrensel ölçütleri temelinde değiştirilmeli ya da kaldırılmalıdır. - Telefon dinlemelerine olanak vererek, haberleşme özgürlüğünü yok eden yasalar ile internet erişimini engellemeye gerekçe gösterilen yasa hükümleri derhal değiştirilmelidir. - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, düşünceleri ve yazdıkları nedeniyle gazetecileri mesleklerini yapmaktan alıkoyan her cezayı basın özgürlüğü ihlali olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle kanun hükümlerindeki ''basın ve yayın yoluyla işlenen suçlar'' ifadesiyle ağırlaştırılan cezalar verilmesinden ve idari para cezalarının medya kuruluşlarını ve gazetecileri ekonomik güçlük içerisine sürükleyecek orantısızlıkta uygulanmasından vazgeçilmelidir. - Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda adil yargılama hakkını garanti altına alacak ve tutukluluğun cezaya dönüştürülmesini ortadan kaldıracak gerekli değişiklikler yapılmalıdır. - Evrensel hukuk ilkelerine aykırı olan ve uygulamalarıyla genel olarak temel hak ve özgürlükler, özel olarak da basın ve ifade özgürlüğü önünde en büyük engeli oluşturan ''özel yetkili mahkemeler'' kaldırılmalıdır. - Tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanan gazetecilerin mesleki pratiklerinin gereği olarak bulundurdukları belgeler ve kullandıkları araçlara el konulması uygulamasına son verilmeli, el konulan bu tür belge ve araçlar gazetecilere iade edilmelidir. - Gazetecilerin iş güvencelerinin ve sendikal örgütlenme haklarının garanti altına alınması, basın özgürlüğünün ''olmazsa olmazı''dır. İnternet haberciliği yapan gazetecilerin özlük hakları da yasalarla koruma altına alınmalıdır. - Kongre, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun, gazeteciler hakkında açılan davaları izlemesini ve cezaevindeki gazetecileri heyetler halinde ziyaret etmesini destekler ve bu dayanışmanın sürdürülmesinin önemini vurgular.