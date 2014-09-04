Gazetecilerin tatil köyünde alkollü içki satışı yasaklandı!

Basın sektöründe çalışanlara hizmet veren Darıca Bayramoğlu’ndaki Basın İlan Kurumu Tatil Köyü’nde 46 yıllık tarihi boyunca ilk kez alkollü içki satışı yasaklandı.

T24'ün aldığı bilgilere göre tatil köyü bünyesinde birkaç hafta önce "alkollü bir grubun rahatsız edici davranışlarda bulunduğu" gerekçesini öne süren Basın İlan Kurumu Yönetimi, tesiste alkollü içki satışını yasakladı. Alınan kararla tatil köyünde alkollü içki satışı hem barlarda, hem de restoranda yasaklandı.

Odalara seccade, takke, tespih

Yasaklama kararı ile aynı dönemde otel odalarında seccade, takke ve tespih bulundurulması uygulamasına başlandı.

Bu arada anlaşması yasaklama kararından önce yapılan düğün, nişan, sünnet gibi davetler için alkollü içki servisinin yapılmaya devam edeceği öğrenildi.

Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1968 yılında açılışından bu yana tam pansiyon konaklama hizmeti veren tatil köyü yaklaşık 45 bin metrekare alanda kurulu. Bu yıl hizmete giren ek otel binası ile oda sayısı 100’e ulaşan tesiste, restaurant, snack barlar, yüzme havuzu, plaj, disco, cafeler, spor sahaları, yürüyüş alanları ve çocuk parkı bulunuyor. Ayrıca otel binası içinde ısıtmalı kapalı yüzme havuzu, kadın ve erkekler için ayrı hamam sauna, buhar odaları ile kapalı spor salonu yer alıyor.

Basın çalışanları tesiste tam pansiyon konaklama için kişi başı günlük KDV dahil 72 lira ödüyor.