Alkol yasağı AVM'ye doğru genişliyor

Alkollü içkilerle ilgili çıkan yeni yasadaki 'ibadethaneye 100 metre uzaklık' kuralını, Perakende Yasası taslağında yer alan 'ibadethane' şartına bağlayan perakendeciler “AVM'lerde alkol yasağı”ndan endişeli. İbadethanenin “dua odası”na çevrilmesi isteniyor.

Tasarıda 15. maddede yer alan, “Alışveriş merkezlerinde, ibadethane, bebek bakım odası gibi ortak kullanım alanları oluşturulur” tanımı, ibadethanelere 100 metreden yakın yerlerde alkol satışı yasağı ile ilginç bir noktada çakışıyor.

Milliyet gazetesinden Eylem Türk'ün haberine göre, alışveriş merkezi yöneticileri ve perakendeciler, özellikle tasarıdaki 15. maddede yer alan alışveriş merkezlerinde, ibadethane bulunması konusunu, ”bütün AVM’lere ‘alkol yasağı’ getirebilir” şeklinde yorumluyor.

Bu yorumun nedeni ise, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda yer alan “Perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur” maddesi...

Babacan'a gidecekler

Sektör yetkililerinin konuyla ilgili olarak görüşlerini, önümüzdeki günlerde aralarında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın da bulunduğu hükümet yetkililerine ileteceği konuşuluyor.

Yetkililer, ibadethane konusunun yanı sıra, tasarıda yer alan indirim düzenlemesi ve yeni mağazaların açılış koşulları gibi diğer konulardaki taleplerini de Ankara’ya aktaracak.

Dua odası seçeneği

Başta AVM’lerde olmak üzere çok yaygın olan mescitler de ibadethane kapsamına giriyor ve yasadaki hükümler mescitler için de geçerli. Bu amaçla sektör yetkilileri, tasarıda yer alan ‘ibadethane’ ifadesinin yerine ‘dua odası’ kullanılmasını talep ediyor.

Neye göre 100 metre?

Perakendecileri tedirgin eden bir başka konu ise, kapıdan kapıya en az 100 metre mesafenin bulunması zorunluluğu... İçki satışı yapan market ve restoranlar, ibadethanenin üst katlarında ise yasada belirlenen mesafenin nasıl hesaplanacağı ise merak konusu. Sektörde en sık sorulan da, “Bu durumda mesafe dikine doğru mu 100 metre olarak hesaplanacak?” sorusu. Yetkililer bu konunun da henüz muğlâk olduğu görüşünde.

İşte çakışan maddeler

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu

MADDE 9 - (...) Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur.

Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun taslağı

MADDE 15 - (3) Alışveriş merkezlerinde, tıbbi müdahale ünitesi, ibadethane, bebek bakım odası gibi ortak kullanım alanları oluşturulur.