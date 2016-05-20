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Gazetecilerin görüntü almasına tepki gösteren oyuncu Erkan Can özür diledi

Can “Silahım yok, alayınızı vuracağım” demişti

20 Mayıs 2016 18:28

Ünlü oyuncu Erkan Can, gazetecilerin görüntü almak istemesine sinirlenerek küfür etmesinin ardından özür diledi.

OdaTv’de yer alan habere göre, kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Can "Şekerimin dengesi bozulunca böyle oldu" ifadelerini kullandı.

Cihangir’de arkadaşlarıyla birlikte bir doğum gününe katılan Erkan Can, gazetecilerin görüntü almak istemesine sinirlenerek tepki göstermiş “Silahım yok, alayınızı vuracağım” tehdidinde bulunmuştu.

 

Özür dileyen oyuncu Twitter hesabında şu gönderiyi paylaştı;

 

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Erkan Cantwitter hesabıCihangirözür

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