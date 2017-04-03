Gazetecilerin can güvenliği sağlanmıyor

Meksika'da bir gazete, gazetecilerin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yayın hayatına son vereceğini açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre Meksika'nın sınır kenti Juarez'de çıkarılan Norte Gazetesi Editörü Oscar Cantu Murguia, kararı gazetenin manşeti ve internet sitesi üzerinden duyurdu.

"Güle Güle" başlıklı veda yazısında Cantu, ülkenin gazeteciler için çok tehlikeli bir ortam haline gelmesi ve gazeteci cinayetlerinin cezasız kalması nedeniyle gazeteyi kapatma kararı aldıklarını yazdı.

Cantu okuyucularına yönelik kaleme aldığı yazıda "Saygıdeğer okurlar, size sesleniyorum. Bu gazeteyi kapatma kararı verdim, çünkü diğer şeylerin yanı sıra kritik ve dengeli gazetecilik için ne bir garanti veriliyor ne de güvenlik sağlanıyor. Bu 27 yılda birçok eğilime karşı savaştık, gazetemiz, yalnızca şehrimiz ve içinde yaşayan insanlara zarar veren kötü uygulamaları ve yozlaşmış davranışları ortaya çıkardığı için kişilerden ve hükümetlerden gelen saldırılara maruz kaldık, cezalar aldık" dedi.

Oscar Cantu Murguia, gazetecilerin can güvenliğine değinerek bitirdiği yazısına "Hayatta her şeyin bir başı ve sonu var, ödenecek bedel var. Eğer bu bedel hayatsa, ben hem kendimin hem de daha fazla meslektaşımın bunu ödemesi için hazır değilim" dedi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Chihuahua eyaletinde 54 yaşındaki kadın gazeteci Miroslava Breach 23 Mart'ta evinin önünde 8 el, gazeteci Ricardo Monlui da 19 Mart'ta Veracruz'da ailesiyle gittiği restoran çıkışı 2 el ateş edilerek öldürülmüştü. Guerrero eyaletinde ise 2 Mart'ta, serbest gazetecilik yapan Cecilio Pineda Birto, araba yıkama yerinde cinayete kurban gitmişti.

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 1992'den bu yana Meksika'da 38 basın mensubunun gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, 50 gazetecinin de henüz belirlenemeyen nedenlerle öldürüldüğünü belirtti.