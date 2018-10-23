Gazetecileri korumak için BM sözleşmesi çağrısı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) dünya çapında medya çalışanlarının haklarını korumaya alan bir Birleşmiş Milletler sözleşmesi talep etti. New York'taki BM Genel Merkezinde gerçekleştirilen kampanya toplantısına aralarında Yunanistan, Peru, İtalya, Tunus, Rusya, Pakistan'ın da bulunduğu 15 ülke temsilcisinin yanı sıra federasyon başkanı da katıldı.

Talep edilen anlaşmanın önceliğinin gazetecilere karşı hak ihlallerinin cezasız kalmamasını sağlamak olduğu belirtildi. Federasyon başkanı Bellanger, "Uzun süredir gazetecilerin üzerinde baskı oluşturan cezasızlığa karşı yılmadan verilecek mücadelenin Kaşıkçı ve diğer kurbanların anısına saygı için en iyi yol olduğunu" ifade etti.

Ulusal gazetecilik örgütlerinin çatı örgütü konumundaki IFJ, 134 ülkede temsil ediliyor ve 600 bin üyesi bulunuyor. Merkezi Brüksel'de bulunan örgüt, çok sayıda ülkenin desteğiyle gazetecilerin haklarına ilişkin sözleşmenin BM Genel Kurulunda kabul edilmesini hedefliyor.

Örgütün verilerine göre, geçen yıl dünya çapında 82 gazeteci öldürüldü. Ancak her on vakadan yalnızca biri hakkında soruşturma açıldı.

AFP/SÖ,ÖA

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