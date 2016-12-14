Gazetecileri Koruma Komitesi'nden: Dünyada tutuklanan gazetecilerin 3'te 1'i Türkiye'de!

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) raporuna göre, Türkiye hapiste en fazla gazeteci bulunan ülke olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinin 10 yazar ve yöneticisinin de tutuklu olduğu hatırlatılan rapora göre, Türkiye’de gözaltına alınan gazetecilerin sayısı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzde 22 arttı. Gazetecileri Koruma Komitesi, bu yıl dünya çapında en az 257 gazetecinin hapse atıldığını, rekorun ise 81 gazeteciyi cezaevine gönderen Türkiye’de bulunduğunu bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) raporunda, dünya çapında hapisteki gazeteci sayısının Türkiye’deki gelişmeler nedeniyle arttığı bildirildi. Raporda, Türkiye’de 100’den fazla gazetecinin hapiste bulunduğu, raporun yayımlandığı tarihe kadar aralarından en az 41'inin doğrudan mesleğiyle ilgili olarak tutuklandığının belirlendiği belirtilerek Türkiye’nin en fazla gazetecinin hapiste bulunduğu ülke konumunda olduğu kaydedildi.

Raporda "OHAL’i fırsat bilen hükümetin bunu çok sesliliğe son vermek için kullandığı, hükümete eleştiri yöneltmenin, Fethullah Gülen’e ya da Kürt hareketine her türlü sempatinin bir gazetecinin, herhangi bir suça karışıp karışmadığına dair kanıta gerek olmadan hapse atılması için yeterli bir neden olduğu" ifadeleri kullanıldı.

En büyük artış

Dünya genelinde ise 348 gazetecinin hapiste olduğu belirtilirken bu rakamın geçen yıla oranla yüzde 6’lık bir artışa işaret ettiği ve bunun örgütün şimdiye kadar kaydettiği en yüksek rakam olduğu belirtildi. Rapora göre Türkiye’de gözaltına alınan gazetecilerin sayısı darbe girişimin ardından yüzde 22 arttı. Örgütün Berlin’de yaptığı açıklamada, "Türkiye’de darbe girişimi sonrası oluşan baskı ortamının dünya genelindeki verilere yansıdığı ve toplam sayıyı yükselttiği" kaydedildi.

İran’la aynı konumda

Sınır Tanımayan Gazeteciler Yönetim Kurulu sözcüsü Britta Hilpert, "Türkiye’de gazetecilere yönelik cadı avı tüm bilinen boyutları aşmıştır" ifadesini kullanarak "Halen AB üye adayı olan Türkiye’nin, Çin, Suriye ve İran gibi basın özgürlüğünün düşmanı olarak adı çıkmış rejimlerle aynı konumda bulunması, Türk makamlarının basın özgürlüğüne karşı aşırı tutumunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"146 gazeteci çile dolduruyor"

Gazetecileri Koruma Komitesi, bu yıl dünya çapında en az 257 gazetecinin hapse atıldığını, rekorun ise 81 gazeteciyi cezaevine gönderen Türkiye’de bulunduğunu bildirdi.

New York Times’ın haberine göre 1990’dan bu yana tutuklanan gazetecilerin yıllık raporlarını yayınlayan komite 2016’da en az 257 gazetecinin tutuklanması 26 yılın en yüksek rakamı. Komite Türkiye’den 81 gazetecinin bu yıl tutuklandığını belirtti. Raporda, 2016 yılı içerisinde 81 gazeteciyi tutuklayan Türkiye'nin, bu konuda rekor kırdığı da vurgulandı. 2012’de toplam 232 gazeteci tutuklanırken, bu yılın rakamları dünya açısından da bir rekor oluşturdu. Türkiye’nin ardından en az 38 tutuklu gazeteciyle Çin ikinci, 25 tutuklu gazeteciyle Mısır üçüncü sırada yer alırken onları 16 gazeteciyi tutuklayan Eritre ve 14 gazeteciyi tutuklayan Etiyopya takip etti. İran ise 2008’den bu yana ilk kez ilk beşte yer almadı. Geçen yıl 19 gazeteciyi tutuklayan ülke, bu yıl ise sekiz gazeteciyi demir parmaklıkların ardına gönderdi.