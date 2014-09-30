T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazetecileri Koruma Komitesi'nden basın özgürlüğü kampanyası

Gazetecileri Koruma Komitesi, Obama hükümetinden gazetecilerin habercilik faaliyetlerini etkin yerine getirebilmeleri için yasal düzenlemeler talep etti

30 Eylül 2014 20:53

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Beyaz Saray’dan gazetecilerin dijital çağda haber toplama ve yayınlamalarına saygı gösterilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talebiyle kampanya başlattı. CPJ internet sitesi üzerinden yürüttüğü kampanyada gazetecilere yönelik ortaya çıkan “Gözetim, sindirme ve suiistimalin ABD ve diğer batı demokrasilerindeki basın özgürlüğünün altını oyduğunu” belirtti.

 

Gazeteciler ve medya örgütleri gözetleniyor

 

Bianet’te yer alan habere göre, bu durumun “Baskıcı hükümetlere basına yönelik baskıları sıkılaştırmak için koz verdiğini” savunan CPJ ortaya çıkanlar arasında en korkutucusunun Edward Snowden’ın sızdırdığı belgelerde yer alan NSA’in medya örgütlerini, gazeteci ve insan hakları savunucularını gözetleme yetkisi verenler olduğunu ekledi.

“Ne zaman ki gazeteciler hükümete çalışan hackerların hedefi olduğuna, bir soruşturmanın içine çekildiklerine, ya da ABD’deki çalışmaları sebebiyle araştırıldıklarına inanırlarsa, halkı bilgilendirme becerilerini kaybederler” ifadelerini kullanan CPJ, “Bilginin serbest akışı için dijital çağda gazetecilerin işlerini yapabilmesi garanti altına alınmalıdır” dedi.

 
CPJ, Barack Obama hükümetinden şu taleplerde bulundu:

* Gazetecilerin ve medya örgütlerinin gözetlenmesi yasaklanması, hacklenmesinin önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılmalı,

* Gazetecileri kapana kıstıracak ve belge sızdıranları sindirecek agresif soruşturmalar sınırlandırılmalı,

*ABD sınırları için gazetecilere yönelik taciz ve saldırılar önlenmeli.

CPJ’in kampanyasına ulaşmak için tıklayınız...

ETİKETLER

gazetecileri koruma komitesibasın özgürlüğümedyabaskı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24