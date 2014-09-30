Gazetecileri Koruma Komitesi'nden basın özgürlüğü kampanyası

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Beyaz Saray’dan gazetecilerin dijital çağda haber toplama ve yayınlamalarına saygı gösterilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talebiyle kampanya başlattı. CPJ internet sitesi üzerinden yürüttüğü kampanyada gazetecilere yönelik ortaya çıkan “Gözetim, sindirme ve suiistimalin ABD ve diğer batı demokrasilerindeki basın özgürlüğünün altını oyduğunu” belirtti.

Gazeteciler ve medya örgütleri gözetleniyor

Bianet’te yer alan habere göre, bu durumun “Baskıcı hükümetlere basına yönelik baskıları sıkılaştırmak için koz verdiğini” savunan CPJ ortaya çıkanlar arasında en korkutucusunun Edward Snowden’ın sızdırdığı belgelerde yer alan NSA’in medya örgütlerini, gazeteci ve insan hakları savunucularını gözetleme yetkisi verenler olduğunu ekledi.

“Ne zaman ki gazeteciler hükümete çalışan hackerların hedefi olduğuna, bir soruşturmanın içine çekildiklerine, ya da ABD’deki çalışmaları sebebiyle araştırıldıklarına inanırlarsa, halkı bilgilendirme becerilerini kaybederler” ifadelerini kullanan CPJ, “Bilginin serbest akışı için dijital çağda gazetecilerin işlerini yapabilmesi garanti altına alınmalıdır” dedi.



CPJ, Barack Obama hükümetinden şu taleplerde bulundu:

* Gazetecilerin ve medya örgütlerinin gözetlenmesi yasaklanması, hacklenmesinin önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılmalı,

* Gazetecileri kapana kıstıracak ve belge sızdıranları sindirecek agresif soruşturmalar sınırlandırılmalı,

*ABD sınırları için gazetecilere yönelik taciz ve saldırılar önlenmeli.

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