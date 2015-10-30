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Gazetecileri işten atan kayyumun çıkardığı Bugün gazetesinin ilk manşeti: Cumhur meydanda!

Kayyum Hasan Ölçer "Yayınlar 'ahlâkî ve millî' bir çizgide devam edecek" demişti

30 Ekim 2015 09:24

Polis zoruyla el konulan Bugün gazetesinin yazı işlerinde “rezalet” olarak nitelendirdiği “Kayyum gaspı” manşetini savunan gazeteci Bilal Şahin’i işten çıkaran kayyum Hasan Ölçer'in yönetimindeki Bugün gazetesi manşetini, devletin zirvesinin katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir fotoğrafla "Cumhur meydanda" başlığıyla çıkardı.

Dün, Twitter'daki profiline, Bugün gazetesinin bugünkü (30 Ekim 2015) nüshasına ait sayfaları incelerken çektirdiği fotoğrafı koyan kayyum Hasan Ölçer, “Atandığımız gazetelerin yayınları durmayacak, bilakis Anadolu insanının hissiyatına tercüman, ‘ahlâkî ve millî’ bir çizgide devam edecektir” tweetini atmıştı.

Gazetenin birinci sayfasında ayrıca AKP'nin dünkü Diyarbakır mitingine de geniş yer verilerek, "Diyarbakır'dan barış mesajı" başlığıyla haberleştirildi. Sayfada muhalefetle ilgili hiçbir habere yer verilmedi.
 
İşte el konulan Bugün gazetesinin bugünkü birinci sayfası: 

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