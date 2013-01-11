Gazetecilere yıpranma payı geri verildi

Sigortalı çalışanlar lehine bazı düzenlemeleri içeren ve yaklaşık 4.5 milyon kişiyi ilgilendiren tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla gazeteciler 2008 yılında kaybettikleri yıpranma payına yeniden kavuştu.



TBMM Genel Kurulu'nda, sigortalı lehine düzenlemeler içeren ve 4.5 milyon vatandaşı ilgilendiren tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Tasarıya sonradan eklenen 3 madde ile basın kartı sahibi gazeteciler ve milletvekillerine yıpranma payı hakkı verildi.

Gazeteci ve milletvekillerinin çalıştıkları her 4 yıl, 1 yıl fazla çalışmış olarak sayılacak ve 5 yıl olarak kabul edilecek.

Gazetecilerin yıpranma payı hakkı 2008 yılında kaldırılmıştı.



Sevk olmadan özel hastane



Yeni yasada emekliler, gazi ve şehit yakınları için de yeni düzenlemeler de yer aldı.

Terörle mücadelede malul kalanlar ile Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastanelere gidebilecek ve fark ücreti ödemeyecek.

Yasayla gelen bazı yenilikler şöyle:

Prim borcu olduğu için bir yakınının üzerinden doktora giden Bağ-Kur'lular, SGK tarafından bu konuda kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek.

Emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip, emekli aylığıyla birlikte maaş da alan memurlar, bu aylıklara ilişkin borçlarını taksitlendirebilecek.

Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başlayan öğrenciler 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanacak.