Gazetecilere talep: Bilal Erdoğan’ı izlemeyin

Gazetecilere, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Erzurum ziyareti sırasında ‘izlememe’ talebi yapıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, öğle saatlerinde Erzurum'a gelen Bilal Erdoğan, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snowdora Hoteli'ne gitti.

Burada yemek yiyen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin ile bir süre görüşen Bilal Erdoğan, kayak öğretmeni ve kıyafeti hazırlanmasına karşın kaymak istemedi.

Çevresinde oluşturulan geniş bir güvenlik çemberiyle dolaştığı görülen Bilal Erdoğan, daha sonra Yakutiye ilçesindeki Nurettin Topçu Bilgi Evi'ne oradan da İlim Yayma Cemiyeti'ne geçti.