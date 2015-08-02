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Dünya
Deutsche Welle

'Gazetecilere suç duyurusu zaruriydi'

Berlin'de binden fazla kişi Netzpolitik.org haber sitesinin iki gazetecisine destek için bir araya geldi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen ise suç duyurusunda bulunmalarını savundu.

02 Ağustos 2015 13:59


Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Teşkilatımın radikal girişimler ve terörizmle mücadeledeki başarısını garanti altına almak için, Anayasayı Koruma Teşkilatı'na ait gizli veya özel olarak sınıflandırılmış belgelerin yayınlanması konusunda hukuki yollara başvurulması zaruriydi" şeklinde konuştu.

Hans-Georg Maaßen, Federal Başsavcı Harald Range'nin cuma günü soruşturmayı şimdilik durdurma kararı almasıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Netzpolitik.org haber sitesi, iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) interneti gözetleme faaliyetlerini artırmayı planladığına dair bir haberi iki bölüm halinde yayınlamış, haberde gizli belgelerden alıntılar da yapmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı bunun üzerine Federal Savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Federal Savcılık haberi yazan André Meister ve sitenin sorumlu yazı işleri müdürü Markus Beckedahl hakkında vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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