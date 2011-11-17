-Gazetecilere psikolojik destek verilmeli VAN (A.A) - 17.11.2011 - Türk Psikologlar Derneği Psikoloğu ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) gönüllü psikoloğu Dr. Zeynep Tüzün, Van'da yaşanan depremler sırasında bölgede görev alan basın mensuplarının psikolog desteği alması gerektiğini söyledi. Türk Kızılayınca Van'da yaşanan depremlerden sonra kurulan Mevlana evlerinde görev yapan Zeynep Tüzün, deprem bölgesinde haber yapan gazetecilerin psikolojik durumlarını anlatması üzerine, depremde bölgede görev yapan, acılara tanıklık eden basın mensuplarının muhtemelen psikolojik desteğe ihtiyacı olacağını belirtti. Tüzün, Van'da çeşitli kurumlarda çalışanlara destek sağlamaya çalıştıklarını kaydederek, ''Bu durum üzerinde durulması gereken bir nokta. Deprem sırasında vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan ve görev yapanların da psikolog desteği alması gerekir. Bunların arasında da kesinlikle basın mensupları yer alıyor'' dedi. Hem kurtarma çalışmalarını yakından gözlemleyen hem de depremin ardından vatandaşların yaşadığı sıkıntılara tanıklık eden basın mensuplarının çok etkilendiğini söyleyen Tüzün, şöyle konuştu: ''Depremde bölgede görev alan, olaylara tanıklık eden basın mensupları travmaya tanıklık ettikleri için travmatik bir durum içerisine girmiş olabilirler. Sadece travmaya uğramak değil travmaya tanıklık etmek de çok kolay yaşanacak bir deneyim değil. Dolayısıyla bunun onlar tarafından da ifade edilmesi, konuşulması, uzmanlarla ele alınması gerekiyor. Aslında buna benzer taleplere şahit olduk. Gücümüz yettiğince bu durumlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Basın mensuplarının da buradaki görevlerinin bitmesinin ardından paylaşımda bulunması gerekiyor. Burada yaşadıkları deneyimler için bu çok yararlı olur. Destek alınması lazım ama bu bir bireysel karardır. Ancak onların mesleki hayatlarını devam ettirebilmeleri ve normal yaşantılarını sürdürebilmeleri için destek şart.''