MEHMET DEMİRKAYA - T24





Gazetecilere otopark kolaylığı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gazi, şehit ve gazi yakınları, özürlüler ve basın kartı sahibi gazetecilerin, belediyeye ait otoparklardan ücretsiz yararlanma hakkını genişletti. Ücretsiz yararlanmayla ilgili olarak hazırlanan yeni otopark ücret tarifesi Belediye Meclisi’nde kabul edildi.



Karara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparklardaki ücretsiz tarife şöyle olacak:



“Gaziler, şehit ve gazi yakınları(1. derece yakınlar), özürlüler, basın kartı sahibi basın mensuplarına ait araçlardan, İBB uhdesinde bulunup İSPARK A.Ş. tarafından işletilen yol üstü otoparklardan günlük 3 saate kadar, açık, kapalı ve katlı otoparklardan ise günlük 9 saate kadar otopark ücreti alınmayacaktır.”



