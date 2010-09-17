T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazetecilere otopark kolaylığı

İBB, gazi, şehit ve gazi yakınları, özürlüler ve basın kartı sahibi gazetecilerin, belediyeye ait otoparklardan ücretsiz yararlanma hakkını genişletti.

17 Eylül 2010 03:00

MEHMET DEMİRKAYA -  T24


Gazetecilere otopark kolaylığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gazi, şehit ve gazi yakınları, özürlüler ve basın kartı sahibi gazetecilerin, belediyeye ait otoparklardan ücretsiz yararlanma hakkını genişletti. Ücretsiz yararlanmayla ilgili olarak hazırlanan yeni otopark ücret tarifesi Belediye Meclisi’nde kabul edildi.


Karara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparklardaki ücretsiz tarife şöyle olacak:


“Gaziler, şehit ve gazi yakınları(1. derece yakınlar), özürlüler, basın kartı sahibi basın mensuplarına ait araçlardan, İBB uhdesinde bulunup İSPARK A.Ş. tarafından işletilen yol üstü otoparklardan günlük 3 saate kadar, açık, kapalı ve katlı otoparklardan ise günlük 9 saate kadar otopark ücreti alınmayacaktır.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24