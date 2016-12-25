Gazetecilere operasyon; 6 kişi gözaltına alındı

Gece düzenlenen operasyonlarda BirGün Gazetesi İdari Sorumlusu Mahir Kanaat, eski Diken internet sitesi editörü Tunca Öğreten ve DİHABER Diyarbakır Büro Şefi Ömer Çelik ile muhabir Metin Yoksu gözaltına alındı. Yoksu ve Çelik de eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan da akşam saatlerinde taziye için bulunduğu Ankara'da ailesinin evinden gözaltına alındı.

Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Eray Sargın da gözaltına alındı.

Polisten Ömer Çelik'in annesine: Sen niye oğlunu gazeteci yaptın

Gazeteci Ömer Çelik'in, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki evine gece 04.00 sıralarında özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. DİHABER'in haberine göre, ailenin kapıyı açması ile birlikte Çelik'in annesini ve eşini yere yatırdı. Ömer Çelik'i ise önce salona, ardından da evin balkonuna götürerek yarım saat boyunca darp, hakaret ve küfüre maruz kaldığı iddia edildi. Çelik'i darp eden polislerin sık sık, "Sen haber yazıyorsun ha! Hadi şimdi de yaz. Siz Ermeni p.çsiniz. Hadi şimdi de haber yaz" deyip, küfrettiği ileri sürüldü. Bir ara Çelik'i banyoya götüren polislerin, burada da eşi ve annesinin yanında darp ettiği öne sürüldü.

Anne Çelik'in başına silah doğrulttuğu iddia edilen bir polis ise "Sen niye oğlunu gazeteci yaptın? Niye izin verdin?" dedi. Polisler Çelik'i kelepçeleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Evdeki herkesin cep telefonuna, kitap ve flash belleklere el koyan polisler, evden ayrıldı. Dosyada gizlilik kararı olduğu öğrenildi.

Eski Diken editörü de gözaltında

Sendika.org'da yer alan habere göre, Tunca Öğreten’in evi gece 3 sıralarında basılırken polisin 3 saat boyunca arama yaptığı, gazeteciyi "terör örgütüne üyelik" gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi. Öğreten’in 5 gün boyunca avukatıyla görüştürülmeyeceği belirtildi. Yıllardır gazetecilik yapan Öğreten kısa süre öncesine kadar Diken’in editörüydü.

Avukat Güvercin: Saatlerce bilgi verilmedi

BirGün gazetesi çalışanlarından Mahir Kanaat, sabaha doğru polislerin yaptığı operasyonla Maltepe'deki evinden ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. BirGün gazetesinin avukatı Tolgay Güvercin, Kanaat'in İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğunu söyledi.

Kanaat'in gözaltına alınmasının ardından kendilerine saatlerce bilgi verilmediğini belirten Güvercin, aldıkları son bilgiye göre, Çağlayan İstanbul Terör Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kanaat hakkında 5 günlük kısıtlama kararı verildiğini ve bu süre içinde avukatları ile görüşmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

TGS: Gazetecileri serbest bırakın

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), aralarında üyeleri Tunca Öğreten ve Ömer Çelik’in de bulunduğu gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin dört bir yanında bombalar patlarken, IŞİD Suriye’de Türk askerini öldürürken, gerçekleri gizlemek için gazetecileri hedef alan bir anlayışı kabul etmiyoruz. Gazetecilerin yaptığı şey gerçekleri halka ulaştırmaktır. Bu yüzden bir kez daha ‘Gazetecilik suç değildir’ diyoruz. Gözaltındaki ve tutuklu tüm gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz."