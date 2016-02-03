Gazetecilere kesik köpek başıyla ölüm tehdidi

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde yayınlanan Afrika Gazetesi'nin, Lefkoşa'daki merkez ofisinin önüne bırakılan başı kesik köpek cesedi ile tehdit edildiği iddia edildi. Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, telefonda daha önce 'sizi köpek gibi öldüreceğiz' şeklinde tehditler aldığını belirterek, "Biz çok saldırıya uğramış bir gazeteyiz ama böylesi ilk defa oldu" dedi.

Radikal'in haberine göre, merkezi başkent Lefkoşa’da bulunan Afrika Gazetesi ofisine başı kesik halde bulunan bir çanta poşet içerisinde köpek cesedi bırakıldı. Elinde taşıdığı çanta poşetle gazete binasına girdiği görülen kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Konu ile ilgili olarak Cihan Haber Ajansı’na açıklama yapan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, ilk defa böyle bir tehditle karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Sabahın erken saatlerinde bir şahsın elindeki bir torba ile gazetenin bulunduğu binaya girdiğini ve ofis kapısının önüne koyduğunu kaydeden Levent, “Torbayı bizim kapımıza bıraktı. Çekip gitti. O torbadan kan damlıyordu. Bir köpek ölüsü vardı" şeklinde konuştu.

"Polis cesedi emare olarak almayıp bize bıraktı"

Kamera kayıtları da incelendiği zaman eylemde bulunan kişinin bu durumu gizlilik içinde yaptığı bir izlenimini de olduğunu ifade eden Levent, “Torbayı koymuş ve oradan sıvışmış. Kamera kayıtlarına bakılırsa karşıdaki yoldan geliyor. Geldiği yolda gazetenin hemen yakınında belediyenin çöp bidonları var. Onlara atmıyor. Başka bir yere de atmıyor. Getirip bu ölü köpeği bizim kapımıza koyuyor. Polise haber verildi. Polis geldi. Burada ifade aldı; köpeğe baktı ve gitti. Köpeği de bize bıraktı” diye konuştu.

Polisin ölmüş köpeği emare olarak almayıp kendilerine bıraktığını ve bu duruma kendisinin oldukça şaşırdığını aktaran Levent, belediyenin gelip köpek cesedini aldığını belirtti. Polislerin daha sonra tekrar gelip araştırma yaptığını anlatan Levent, “Anlaşılan (polislerin) amirleri kendilerine öyle talimat verdi. Eksik bıraktıklarını tamamlamaya geldiler. Üst katta oturanların da ifadelerini de almaya karar verdiler. Gidip onların da ifadelerine başvurdular. Daha sonra da köpeğin peşine düştüler. Gidip belediyenin çöp bidonundan köpeği buldular” ifadesini kullandı.

"Şahıs şu ana kadar yakalanmış değil"

Polis ekiplerinin buldukları köpek cesedine otopsi yaptıklarını kaydeden Levent, otopsi raporunun da kendilerine açıklandığını dile getirdi. Konu ile ilgili kendilerine gelen herhangi bir bilgi olmadığına dikkat çeken Levent şunları söyledi: "Şu ana kadar bu şahıs yakalanmış değil... Bizim kamera kayıtlarında yüzü net bir şekilde görülüyor. Bana göre yüzü açık bir şekilde belli olan bir kimsenin yakalanmaması için hiç bir sebep yok. Kaldı ki o emareyi polis dikkatle incelese orada parmak izleri vardır. Oradan da bu işi çözebilir. Gelişmeler bu ana kadar bunlar."

"Sizi köpek gibi gebertiriz mesajı mı?"

Geçmişte de çok tehditler aldıklarını belirten Levent, kendisine telefonlardan ‘sizi köpek gibi vuracağız’ diye tehditlerde bulunulduğunu bildirdi. "Polis kimden şüpheleniyorsunuz diye soruyor” diyen Levent şöyle devam etti: "Kimden şüphelenmeyeyim. Bu memlekette olan bitenler belli. Biz de gazetecilik yapıyoruz. Bütün bunları yazacağız. Bunlar ne demek. Bir takım karanlık işlere çomak sokmak demek. Yönteme bakılırsa bir köpek ölüsünün getirilip kapımıza bırakılması mafyavari bir yönteme benziyor. Dünyadaki örneklerine de baktığımızda bir at kafası kesip yatağına koymuşlar. Bize de köpek getirdiler. Bu mesaj sizi köpek gibi gebertiriz mesajı mı? Bu işin içinde bir tehdit vardır. Bu da bu çetelerin yaptıkları tehditlere benzeyen bir tehdittir. Bu toplumda böyle bir olay daha önce yaşanmadı. İlk defa böyle bir olay gerçekleşti.”