-GAZETECİLERE İPLİ PROTESTO SAKARYA (A.A) - 02.11.2010 - Sakarya'da düzenlenen bir panele katılan Star gazetesi Yazarı Mustafa Akyol, ''Laikliğin tek görevi devleti dine karşı korumak değil, dini de devlete karşı korumaktır'' dedi. Paneli protesto eden bir grup panelistlerin bulunduğu masaya ip fırlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen ''Hangimiz laik değiliz ki'' paneline katılan, Star gazetesi Yazarı Mustafa Akyol, anayasanın laik olduğumuzu söylediğini ancak laikliği tanımlama hakkının millete ait olmadığını savundu. Laikliği halkın değil Anayasa Mahkemesinin tanımladığını belirten Akyol, ''Anayasa Mahkemesi de bunu ideolojik felsefe diyebileceğimiz bir perspektif içinde 89 yılında yapmış durumda. Bu felsefi ideolojik perspektif son derece meşru bir perspektif olabilir, nitekim siyasette bunu biz CHP'den duyuyoruz aşağı yukarı. Siyasi düzlemde Anayasa Mahkemesinin tarif nitelikteki bir laiklik tanımını CHP'de uzun zamandır savunuyor'' dedi. Siyasi partilerin istediği görüşü savunabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu söyleyen Akyol, tuhaf olan durumun CHP'nin ideolojisinin aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin ideolojisi olması olduğunu ifade etti. Taraf gazetesi Yazarı Yıldıray Oğur ise, laiklik dendiğinde Türkiye'de bu modernleşme projesiyle ilgili çok ciddi bir kimlik sorunu konuşulduğunu kaydetti. Konunun çözümünün o kadar kolay olmadığını ileri süren Oğur, ''Anayasanın 24. maddesindeki laiklik tanımını demokratikleştirdiğimizde sadece devletin belki sahip olduğu bazı reflekslerden onu arındırmış olacağız. Bu problemi çözmek sandığımız kadar kolay olmayacak daha çok konuşmamız gerekecek, daha çok toplumun farklı kesimlerinin birbirini tanıması gerekecek, daha çok kültür meselemiz, kimlik meselemiz üstünde düşünmemiz gerekecek'' dedi. Demokratikleşme konusunda yaşanacak ilerlemelerin sivil mücadeleyle elde edilebileceğini ifade eden Oğur, ''Nasıl Amerika'da siyahlar haklarını öyle aldılar ancak böyle kazanılabilir bir haktır bu. O yüzdende bu konuda duyarlı olanların mücadele etmesi gerekir'' diye konuştu. -PROTESTOCULAR MASAYA İP FIRLATTI- Panel sırasında salonda bulunan dinleyiciler arasında bulunan yaklaşık 10 kişilik bir grup panelistlere tepki gösterdi. Türk bayrağı ve Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) bayrağı açan protestocular, panelistlerin olduğu masaya ip fırlattı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği protestocular salondan çıkarıldı.