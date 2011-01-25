-GAZETECİLERE GRİ PASAPORT VERİLECEK Mİ? ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Basın İlan Kurumu tarafından, gazetecilere yönelik hazırlanan gri pasaport çalışmasına ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyecek. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Basın Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Bakan Arınç'ın basın kartı sahibi gazetecilere hizmet damgalı pasaport (Gri pasaport) verilmesi konusunu içeren toplantısı BYEGM'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek.