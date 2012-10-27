Gazetecilere 'dijital medya eğitimi' imkanı

Medya Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle 100 gazeteci ve gazeteci adayına ''dijital medya eğitimi'' verecek. Eğitime katılmak isteyenler, 14 Kasım'a kadar başvurabilecek.

Medya Derneği Genel Sekreteri Deniz Ergürel, medyanın önemli bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, gazeteciler ve gazeteci adaylarının bu değişimi doğru anlamak ve değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu vurguladı.

''Medya Derneği olarak, dijital medya eğitimiyle yeni teknolojilerin gazetecilik mesleğini de dönüştürdüğü bu dönemde başarılı olmak isteyen gazetecilerin sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri onlara kazandırmak istiyoruz'' diyen Ergürel, bu amaçla Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle ''Dijital Medya Okulu''nu hayata geçirdiklerini söyledi.

Dijital Medya Okulu kapsamında 100 gazeteci ve gazeteci adayına eğitim verileceğini belirten Ergürel, kasım ayında başlayacak eğitimin 6 hafta süreceğini bildirdi.

Google aramayı, wordpress blog kurmayı öğretecek

Eğitim kadrosunun, aralarında Anadolu Ajansı, Google ve Wordpress'in de bulunduğu Türkiye ve dünyanın önde gelen medya ve bilişim kurumlarından yetkin isimlerden oluştuğunu belirten Ergürel, dersleri ve eğitimcileri şöyle sıraladı:

''Uluslararası Medyada Haber Ekonomisi (Çağatay Çulcuoğlu, Anadolu Ajansı İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü), Dijital Medyada Tasarımın Önemi (Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni), Gazeteciler İçin Google Araçları (Aslıhan Ulutaş, Google Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü), Gazeteciler İçin Blog Teknikleri (Ali Arslan, WordPress Türkiye ekibi, eğitimci/yazar), Bir Haber Sitesinde İş Akışı (Özgür Yici, sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni), Viral Video (Enes Erkan, Fakülte İstanbul Ajans Kreatif Direktörü), Multimedya Habercilik (Devrim Çiçek, milliyet.com.tr Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı), Mobil Uygulamalar (Göze Sencer, Doğuş Yayın Holding Dijital İçerik Geliştirme Danışmanı), Dijital Medya Uygulamaları (Deniz Ergürel, Medya Derneği Genel Sekreteri), Yeni Medyanın Yeni İş Modelleri (Ahmet Yeşiltepe, NTVMSNBC Genel Yayın Yönetmeni), Gazeteciler İçin Sosyal Medya (Erkan Saka, Bilgi Üniversitesi, Akademisyen), Online Reyting ve Ölçümleme (Mesut Çelik, Haber7.com Teknoloji Ar-Ge Direktörü).''

Erken kayıt indirimi

Eğitimin 17 Kasım'da başlayacağını ve cumartesi günleri 10.00-15.00 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi'nde yapılacağını belirten Ergürel, başvuruların, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin ''busem.bahcesehir.edu.tr'' adresindeki internet sitesi üzerinden 14 Kasım'a kadar kabul edileceğini kaydetti.

Ergürel, 2 Kasım'a kadar kayıt yaptıranların yüzde 15 erken kayıt indiriminden yararlanabileceğini ifade ederek, ayrıca, eğitimin son günü 22 Aralık'ta katılımcılara törenle ''katılım sertifikası'' verileceğini bildirdi. Deniz Ergürel, ''Dijital Medya Okulu''nun 6 haftalık ücretinin 450 lira olacağını belirtti.