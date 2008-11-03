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Politika

Gazetecilere de saldırdılar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın programını izlemek amacıyla Hakkari’de bulunan basın mensupları, taşlı saldırıya uğradılar.

03 Kasım 2008 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın programını izlemek amacıyla Hakkari’de bulunan basın mensupları, taşlı saldırıya uğradılar.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkari’deki programını izlemek üzere Ankara’dan gelen kimi basın mensuplarına göstericiler taşlarla saldırdı. Saldırıda kimi gazetecilerde sıyrıklar oluşurken, gazeteciler askeri lojmanlara ve polisevine sığınmak zorunda kaldılar. Saldırı nedeniyle basın kuruluşlarına ait 4 aracın camları kırıldı ve kaportalarında hasarlar oluştu. Gazeteciler, olaylar yatıştıktan sonra kentten ayrılabildiler.

Öte yandan, Başbakan Erdoğan’ın Hakkari’deki programını izlemek isteyen kimi basın mensupları da kent girişinde taşlandı. Gazeteciler, programı izleyemeden ayrılmak zorunda kaldı.

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