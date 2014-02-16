Gazetecilerden 'sansüre hayır' yürüyüşü

Dışarıdaki Gazeteciler (Pressout) adlı grubun, "Putları yıkalım, gazeteciliği yeniden ayağa kaldıralım" çağrısına uyanlar Cağaloğlu'nda toplandı. Hürriyet’te yer alan habere göre, saat 15.00 sıralarında Cağaloğlu’ndaki eski Hürriyet binası önünde buluşan gazeteciler Valiliğe doğru yürüyüşe geçti. Ancak Valilik önünde polis engeliyle karşılaştı.

Basına yönelik sansürü protesto etmek için Cağaloğlu'nda toplanan gazeteciler, eski Hürriyet binasından ellerinde "Basın ve ifade özgürlüğü için ayaktayız" ve "Baskıyı durdurun" ve "Alo Başbakan artık yeter" şeklinde pankartlar açarak, "Özgür basın için örgütlen" ve "Özgür basın susturulamaz" şeklinde slogan atarak İstanbul Valiliği'ne yürüdü. Valilik önünde kalkanlarla barikat kuran polis, gazetecilerin valilik önüne yaklaşmasına izin vermedi. Burada gazeteciler adına basın açıklamasını okuyan Gazeteci Çiğdem Anad gazetecilik mesleğinin uzun yıllardır iktadarların baskısı altında olduğunu belirterek,"Telefonlarla gelen talimatlar, sansür ve otosansür gazeteciliği boğuyor. Baskı, sünsür ve otosansürün ne kadar yıkıcı olduğu son iki hafta içinde gözler önüne serildi. Bunlar demokratik bir hukuk devletinde, basın özgürlüğünün bulunduğu bir ülkede söz konusu olamaz" dedi.

‘Gün gazeteciliğin ve gazetecilerin ayağa kalkma günüdür’

Sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, siyasi partilerin ve haber alma hakkı zedelenen halkın, baskı ve sansüre tepki göstermemesine anlam veremediklerini kaydeden Anad, “Bu boşvermişliğe, tepkisizliğe son vermek için bugün sokaktayız. Medyanın itibarının ayaklar altına alınmasında iktidarın yanında, baskıya ortak olan ve ‘Emredersiniz’ diyerek haberleri sansürleyen patron ve gazetecilerin de payı büyük. Ama artık yeter. Bundan sonra susmayız, susmamalıyız. Gün yaşananları halının altına süpürme günü değil. Gün özeleştiri yapma, mesleğimize dört elle sarılma günü gerçekleri alabildiğince yazma ve baskılara direnme günüdür. Gün gazeteciliğin ve gazetecilerin ayağa kalkma günüdür. Unutmayın iktidarlar gelir geçer, aslolan gazeteciliktir" diye konuştu.