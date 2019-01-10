Gazetecilerden Öykü Arin için bağış kampanyası

İzmir’de yaşayan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı’ya uygun ilik bulunması için yapılan kampanyalara bir destek de gazetecilerden geldi. Gazeteciler Öykü Arin’e donör olmak için “Gazeteciler olarak bu kez haberimizi bağışta bulunarak yapıyoruz” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 12 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Çapa Kan Merkezi’ne gidecek gazeteciler bağışta bulunacak.

Kampanyanın çağrı metninde şöyle denildi:

“Türkiye’de ve dünyada binlerce insan lösemi ile mücadele ediyor. Kasım ayında lösemi teşhisi konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin de bunlardan sadece birisi. Öykü ve diğer lösemi hastalarının daha uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürebilmelerinin tek yolu, kemik iliği nakli için gönüllü olan donör sayısının artması. Donörlük için verilen her bir örnek, sadece Öykü Arin için değil ilik nakli bekleyen bütün hastalar için bir umut ışığı. Biz gazeteciler de Öykü’ler ve ilik nakli bekleyen insanlara umut olmak için belirli bir gün ve saat belirleyerek dönör olarak kan vermeyi planlıyoruz. Bu program için bir whatsapp grubu kuruldu.”

Öykü Arin adına açılan www.oykuarineumutol.com’da donör olmaya ilişkin şu bilgiler verildi:

Birinci adım:

İlk iş olarak, Kızılay‘ın kan bağışı merkezlerinden size en yakın olanı bulmanız gerekiyor. Bunun için linki kullanabilirsiniz:

http://www.kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari

İkinci adım:

Size en yakın Kızılay merkezine gidip, “kök hücre bağışçısı olmak istediğinizi” söyleyerek önce kök hücre bağış formu doldurup ardından kan vermeniz gerekiyor.

Bu işlemler hiçbir masraf gerektirmediği gibi, kan vermenin vücudunuza herhangi bir yan etkisi de yok.

Bu aşamadan sonra artık uluslararası veri bankasının kayıtlı bir bağışçısı olmuş olacaksınız.

Artık Öykü’ye veya kök hücre bekleyen binlerce kişiden birine veya yarın lösemi teşhisi konulacak bir başkasına hayat verme şansınız var.

Üçüncü adım (bir hasta ile tam uyumlu olduğunuz anlaşılması halinde):

Veri bankasındaki bilgilerinizin ışığında, hastalardan biriyle tam uyumlu olduğunuz anlaşıldığında Sağlık Bakanlığı sizinle iletişime geçiyor.

Bu aşamada da hiçbir cerrahi müdahale, yan etkisi olan herhangi bir işlem olmadığı gibi, hiçbir masrafla da karşılaşmıyorsunuz.

Üstelik Sağlık Bakanlığı, iş yerinizde resmi izinli sayılmanızı sağlayan işlemleri de sizin için yapıyor.

Sizin ve dilerseniz bir refakatçinizin bütün yol, konaklama ve iaşe masrafları karşılanıyor; hastanın bulunduğu şehre gitmeniz ve ağırlanmanız sağlanıyor.

Dördüncü adım:

Bu aşama 5 gün sürüyor. İlk dört gün kanınızdaki kök hücre sayınızı arttırmak üzere size sadece aşı yapılıyor. Dört gün boyunca yapılan işlemler aşılamadan ibaret. Beşinci gün kanınızdaki fazla kök hücreler ayrıştırılarak alınıyor ve yine kendi kanınız size aktarılıyor.

Beşinci adım:

Sadece kendiniz değil başkalarının da kök hücre bağışçısı olmasını sağlamak için çaba göstermeniz de bizim için ayrıca önemli.

Eğer, bir işyeri, sendika, STK, mahalle ve benzeri bir topluluğun parçasıysanız, yüz kişi organize olduğunuzda Kızılay’ın, seyyar bir “kan verme ünitesini” herhangi bir toplanma noktasına yollayabileceği de aklınızda olsun.

Yurt dışında yaşıyorsanız:

Yurt dışında yaşıyorsanız, bu süreç bulunduğunuz ülkedeki bir kan bağışı merkezinden başlayarak benzer biçimde gerçekleşiyor.

Kan verme kriterleri



- Bağışçılar aç olmamalı, tercihen kan bağışından 2-3 saat önce tam bir öğün yemiş olmalıdır.



- 12 saat öncesine kadar alkol alınmamalıdır.



- Nabız; Düzenli ve dakikada 50 ile 100 arasında olmalıdır.



- Tansiyon değerleri 180 / 90 mm Hg ' yi aşmamalıdır.



- Diastolik basınç 60-100 mm Hg'yi aşmamalıdır.



- Bağıştan önceki yarım saat içinde kafein içeren içecekler (kahve, kola, kahveli içecekler vb ) içilmesi tavsiye edilir. (S-190)



- 50 kg'ın üzerinde, 18-65 yaşları arasında olan her sağlıklı kişi; kan verebilir.



- İlk kez kan verecek kişi, 19 yaşından gün almış olmalıdır.



-İlk kez kan verecek kişi, 61 yaşından gün almış olmamalıdır.



- Bitiş; Bağışçı 66 yaşından gün almamış olmalıdır.



- Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı;



- 70 yaşından gün almamış düzenli kan bağışçısı, yılda en fazla bir kez olmak üzere kan bağışlayabilir.



- Kansızlık kan bağışı için engeldir.



- Kan bağışının, kilo aldırma, zayıflatma, halsiz bırakma, kaşıntı ve bağımlılık gibi yan etkileri yoktur.



- Almış olduğunuz ilaçlar, kanınıza geçmektedir.



- Bu ilaçlardan bazıları kan bağışı yapmaya engeldir



- Kan bağışından önce, eğer sağlığınız açısından mecbur değilseniz, ilaç almayınız. Almak durumundaysanız, kan verip veremeyeceğinizi kan merkezi doktorlarımıza danışabilirsiniz.

- 7 gün içerisinde ağrı kesici ve antibiyotik almamış olmalısınız,

- Parol isimli ilâç kan bağışına engel değildir.