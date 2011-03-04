-GAZETECİLERDEN GÖZALTILARA PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan Sadık İpekçi, ''Gazetecilerin üzerindeki baskıların giderek artmasından duyduğumuz endişeler artık tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır'' dedi. Gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler için Beyoğlu'nda düzenlenen protesto yürüyüşüne katılan ''Gazetecilere Özgürlük Platformu'' üyeleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Taksim'deki tramvay durağında toplandı. Grup, üzerinde ''Gazetecilere Özgürlük'' yazılı dövizler taşıyarak, İstiklal Caddesi boyunca Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü. Burada platform adına açıklama yapan TGS Genel Başkanı İpekçi, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün gelişmemiş düzeyde olmasından dolayı böyle bir platform kurmak zorunda kaldıklarını belirterek, ''Gazeteciler önce birer birer, sonra beşer beşer gözaltına alınmasaydı, onların meslektaşları meydanlara çıkıp özgür ve bağımsız habercilik ilkelerinden taviz vermeyeceklerini haykırmak zorunda kalmazlardı'' diye konuştu. Cezaevlerinde 54'ü tutuklu, 7'si hükümlü 61 basın mensubunun bulunduğunu hatırlatan İpekçi, ''Bu uygulamalar basın ve ifade özgürlüğünün açıkça ihlali anlamına gelmektedir. Gazetecilerin üzerindeki baskıların giderek artmasından duyduğumuz endişeler artık tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır'' şeklide konuştu. İpekçi, cezaevlerindeki gazetecilerin mesleki faaliyetlerinden dolayı değil de terör örgütü propagandasından dolayı tutuklu olduklarını iddia edenlerin, Türk Ceza Kanunu'na göre iftira suçunu işlediklerini öne sürerek, ''Haklarında kesin delillere dayalı bir suçlama olmayan meslektaşlarımızın evlerinin, isnat edilen suçlar için kanıt bulmak ya da kanıt yerleştirmek amacıyla genel aramaya tabi tutulması, hukuk dışıdır. Avrupa Birliğine aday olma iddiasındaki Türkiye, bu hukuksuzlukla demokrasisini ilerletemez'' dedi. Gazetecilere yapılan uygulamanın, halkın gerçekleri öğrenme, bilgi edinme ve haber alma hakkına da karşı olduğunu vurgulayan İpekçi, ''Türkiye, mesleğini iyi yapan gazetecileri yargılayan bir ülke haline dönüşmüştür. Bu utanç gazetecilere değil ülkeyi yönetenlere aittir. Gazetecilere yönelik bu iftira kampanyasının, haksız yargılamaların ve hukuk dışı uygulamaların bir an önce sona ermesini istiyoruz'' diye konuştu. Yürüyüşe, Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit, eski başkan Oktay Ekşi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ve eski başkan Nail Güreli ile Ali Sirmen, Hikmet Çetinkaya, Haluk Şahin, Şükran Soner, Ferai Tınç ve Aslı Aydıntaşbaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı. Yürüyüşe katılanlara, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığının önünden geçerken çiçekler atıldı.