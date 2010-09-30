-GAZETECİLERDEN ERDOĞAN'A ELEKTRONİK POSTA KARTI ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) üyesi olduğu Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Türkiye'de cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için uluslararası kampanya başlattı. TGS'den yapılan yazılı açıklamada, kampanya çerçevesinde, cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle, Başbakan Erdoğan'a hitaben hazırlanan elektronik posta kartlarının gönderilmesinin istendiği kaydedildi. TGS'nin açıklamasında, EFJ tarafından yapılan açıklamadaki ifadelere de yer verildi. EFJ'nin yaptığı açıklamada, Türkiye'deki anayasa değişikliklerinin demokrasi ve özgürlük vaatlerini yerine getirebilmesi için halen cezaevlerinde tutulan 40'dan fazla gazetecinin derhal ve koşulsuz olarak özgür bırakılması gerektiği belirtildi. EFJ'nin, bu konuda TGS tarafından başlatılan çağrıya katıldığı bildirildi. Anayasa değişikliği referandumunda, Türk vatandaşlarının çoğunluğunun ''evet'' oyu vermesinden sonra yapılan açıklamada, cezaevlerindeki Türk gazetecilerin sadece kendi görevlerini ifa ettikleri için hapiste oldukları kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen EFJ Başkanı Arne König, ''Devam eden tutukluluklar, ülkenin, gerçek anlamda demokratik bir tartışma ortamına karşı tahammülsüzlüğünü göstermektedir. Gazetecilerin derhal salıverilmesini talep ediyoruz. 12 Eylül'deki anayasa değişikliği için verilen oyların, özlü değişiklikler ve modernleşme için olanak sağlayacağını umuyoruz. Türk gazetecilerin etrafını saran korku ve sindirme ortamını sona erdirmek için hükümetin önderliğini göstermeye başlama zamanıdır'' dedi. -''GAZETECİLER İŞLERİNİ YAPTIĞINDAN SUÇLU SAYILIYOR''- Açıklamada, hapisteki Türk gazetecilerin, Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nu ihlal ettikleri suçlamasıyla yargılanmayı bekledikleri ve bunun yanında Türk gazeteciler hakkında hapis cezası istemiyle açılmış 700'den fazla devam eden dava olduğu belirtildi. Avrupalı gazetecilerin hayal kırıklığının, Türkiye'deki gazeteci önderleri tarafından da paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, TGS Genel Başkanı ve EFJ Yönetim Kurulu Üyesi Ercan İpekçi'nin, cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılması için hükümete yaptığı çağrıya işaret edildi. EFJ'nin açıklamasında, üyesi olan tüm sendikalara ve sivil toplum örgütlerine, Türkiye'de cezaevindeki gazetecilerin özgür bırakılması kampanyasına katılma çağrısı yapılarak, hazırlanan elektronik posta kartlarının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmesi istendi. Açıklamada, Ercan İpekçi'nin konuya ilişkin, ''Hükümetten, ifade özgürlüğüne saygı duyulmasını sağlamak için gazetecilerin haklarını koruyacak yasal reformları yapmasını istiyoruz. Özgür gazetecilik yoksa özgür toplum da yoktur. Hükümet, basın özgürlüğünü, anayasa değişikliklerinin temeli olarak almalıdır'' şeklindeki görüşlerine de yer verildi. -''E-CARD'DA NELER YAZIYOR?- Kampanyaya destek olmak isteyen Türkiye'deki gazetecilerle, isteyen herkesin elektronik posta kartlarına (e-card) ''http://www.ifj.org/en/pages/set-turkish-journalists-free'' internet adresinden ulaşılabiliyor. Elektronik posta kartlarında şu ifadeler yer alıyor: ''Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gazeteciler Sendikasının ve Avrupa Gazeteciler Federasyonunun, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan gazetecilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısına katılıyoruz. Gazetecilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nu ihlal ettikleri suçlamasıyla 40'dan fazla Türk gazetecisi halen cezaevlerinde yargılanmayı beklemektedir. Suçlu sayılmalarının tek nedeni, gazetecilik görevlerini yerine getirmeleridir. Hala demir parmaklıkların arkasında tutulmaktadırlar. Hükümetinizi, Türk gazetecilerin karşı karşıya olduğu bu korku ve sindirme ortamını sona erdirmeye ve ifade özgürlüğüne saygı duyulmasını sağlamak için gazetecilerin haklarını koruyacak yasal reformları derhal yapmaya çağırıyoruz.''