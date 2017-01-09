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Deutsche Welle

Gazetecilerden BM’ye güvenlik çağrısı

"BM'in harekete geçmesi için daha kaç tane gazetecinin ölmesi gerek?"

09 Ocak 2017 20:40

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, Berlin'de yaptığı açıklamasında "Her yıl en az yüz meslektaşımız ölüyor. Bu korkunç" diye konuştu. Überall ayrıca gazetecileri cinayet, şiddet ve baskıdan koruyan özel bir BM temsilcisine ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

Uluslararası Haber Güvenliği Enstitüsü'nün (INSI) yıllık bilançosuna göre 2015 yılında 115 gazeteci öldürüldü. Enstitü'nün verilerine göre bir önceki yıla göre daha az uluslarası muhabir öldürüldü, ancak DJV Başkanı bunu 'herhangi bir şey ifade etmiyor' şeklinde yorumladı. Überall "Enstitü'den aldığımız veriler kriz bölgelerinde bulunan muhabirlerin hala büyük tehlikede bulunduklarını gösteriyor" diye konuştu.

Überall ayrıca BM'nin muhabirler için büyük sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, "BM'in harekete geçmesi için daha kaç tane gazetecinin ölmesi gerek?" dedi.

Uluslararası Haber Güvenliği Enstitüsü'nün verilerine göre 2016 yılında Kolombiya, Meksika, Afganistan, Irak ve Rusya en fazla gazetecinin öldürüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Çok sayıda yerel gazetecinin öldürüldüğü, kurbanların çoğunun öldürülmeden önce tehditler alarak saldırıya uğradığı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

epd, CN/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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