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Yaşam

Gazetecilerden bezmiş LONDRA (A.A)

24 Kasım 2011 21:19

-Gazetecilerden bezmiş LONDRA (A.A) - 24.11.2011 - ''Harry Potter'' serisinin yazarı J.K. Rowling, evini gözetleyecek ve hatta 5 yaşındaki kızının okul çantasının içine not yerleştirecek kadar ileri giden gazeteciler yüzünden kendisini kuşatma altında gibi hissettiğini açıkladı.    Başkent Londra'da medya etiğiyle ilgili bir soruşturma çerçevesinde açıklama yapan ünlü yazar, meydanın ilgisinin 1997 yılında ilk romanının yayımlanmasından kısa bir süre sonda başladığını ve fotoğrafçılarla gazetecilerin sık sık evinin önünde kamp kurduğunu söyledi. Büyücü Harry Potter karakterinin yaratıcısı, bir keresinde anaokuluna giden kızının çantasında bir gazetecinin yazdığı mektubu bulduğunu ve kendisini çok kötü hissettiğini belirtti. Rowling, insanlar tarafından izlenmenin korkutucu olduğunu kaydetti.

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