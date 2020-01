Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan Agos'a ve Nilüfer Göle'ye 'hoşgörü' ödülü

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından "Birlikte yaşama kültürüne katkıda bulunan" kişi ve kurumları ödüllendirmek için düzenlenen "2012 Birlikte Yaşama Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende yazılı medya dalında Agos Gazetesi ödüle layık görüldü. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BDP milletvekillerinin de açlık grevine başlaması ile ilgili olarak "İşi tadında bırakmak lazım" dedi

Seçici Kurul ödüle layık görülenler için, “Farklı düşünce, inançlar arasındaki birlikte yaşam düşüncesini pekiştirmiş olmak” “Yapmış olduğu çalışmalar ile birlikte yaşam düşüncesini gündemde tutmuş olmak” “Ülkemizdeki farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına yönelik çalışmalar yapmak” “Söylem ve davranışları ile sürekli diyalog ve hoşgörüden taraf ve yapıcı olmak” “Potansiyel çatışma alanları üzerinde diyalog ve hoşgörü kavramlarını işletmek” “Çatışma süreçlerinde diyalog ve hoşgörü içerikli tavır, davranış sergileyip projeler üreterek sürece olumlu katkı sağlamak” “Medya alanında, Gazetecinin Temel Görevleri ve İlkelerine uygun yayın yapmış olmak” gibi kriterlere dayanarak karar verdi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, Süryani Ortodoks Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv ve çok sayıda davetli katıldı. Ertem Şener'in sunuculuğunu yaptığı törende Can Yücel Erzen mini bir konser verdi.

Çiçek: İşi tadında bırakmak lazım

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BDP milletvekillerinin de açlık grevine başlaması ile ilgili olarak, "Bu konuda şu ana kadar yeteri kadar söz söylendi. Biz bu ülkede hiçbir insanın burnunun kanamasını arzu etmeyiz. Her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeteri kadar bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız, ilgili bakan arkadaşlarımız her çevreden her kesimden yeteri kadar açıklama yapıldı. İşi tadında bırakmakta fayda var. Bundan ötesi çok doğru olmaz diye düşünüyorum" dedi.

‘Sorunların çaresini birlikte bulacağız’

Cemil Çiçek, törende yaptığı konuşmada ise, ülkede hangi grubun ne sorunu varsa bu ülkede çözüleceğini ifade ederek şunları söyledi: "Ne konuşulacaksa en evvel bu ülkede konuşulacak, ne söylenecekse burada söylenecek. Yaşadığımız sorunların çaresini de bu ülkede birlikte bulacağız. Sorunların çözümünü başka mecralara taşıma ihtiyacı duymayacağız. Oturup aramızda konuşacak ve işimizi aracılara bırakmayacağız. Muhatabımızın gözüne bakarak meramımızı anlatmamız gerekiyor." Demokratik kanalların açık olduğu ülkede anti demokratik yöntemlere başvurmanın izah edilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Çiçek, "Makul ve mazur da gösterilemez. Himaye edilemez, savunulamaz. Eğer bizler sorunlarımızın çözümünde birbirimizi muhatap alamazsak muhataplarımız başka mercilerden ve mecralardan bizlere mesaj göndereceğini bilmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

‘Sorunların altında sevgisizlik yatıyor’

Yaşanılan sorunların altında sevgisizlik yattığını belirten Çiçek, "İnsanı seven cani olabilir mi ? Katliam yapabilir mi? Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bir parka, alışveriş merkezine, servis otobüsüne, çocukların geçtiği dersanelerin önüne bomba koyabilir mi ?" ifadesini kullandı.

Agos'un ödülünü kuyumciyan aldı

Konuşmaların ardından 2012 Birlikte Yaşama Ödülleri sahiplerini buldu. Görsel Medya dalında ödüle layık görülen Türkiye'nin ilk özel Kürtçe televizyonu Dünya TV'nin ödülünü Meclis Başkanı Cemil Çiçek verdi. Yazılı Medya dalında ödüle layık görülen Agos Gazetesi adına, Yazı İşleri Müdürü Baruyr Kuyumciyan, Tarihçi Prof. Dr. Mete Tunçay'dan aldı.

Ödül töreni, kendileri de ödüle layık görülen Antakya Medeniyetler Korusu'nun konseri ile son buldu.

Ödüller:

2012 Birlikte Yaşama Ödülleri Kategorileri ve sahipleri şöyle:

Edebiyat dalında Hilmi Yavuz, Bilimsel Çalışma dalında Nilüfer Göle, Görsel Medya dalında Dünya TV, Yazılı Medya dalında Agos Gazetesi, Toplumsal Alanda Örnek Davranış Girişimler dalında Aşure - Anuşabur Projesi ile Mümtaz Turhan Lisesi ve Özel Getronagan Ermeni Lisesi öğrencileri, Görsel, İşitsel Sanatlar ve Sahne Sanatları dalında Antakya Medeniyetler Korosu, Sosyal Kültürel Kaynaşma dalında Süryani Cemaati Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve Batmanlı Kanaat Önderlerinden Hacı Mirza Demir. Jüri Özel Ödülü ise mart ayında hayatını kaybeden Eski Vatikan İstanbul Temsilcisi George Marovitch'e verildi.