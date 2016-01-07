Gazeteciler, tutuklu meslektaşları için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamayacak

Türk-İş'e bağlı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile DİSK ile Basın-İş Sendikası, tutuklu ve çalışmayan gazeteciler için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamayacaklarını açıkladı.

Sendikalar, yaptıkları yazılı açıklamada 10 Ocak’ta İstanbul Tünel Meydanı'nda saat 12:00'de bir araya gelerek eylem düzenleyeceklerini belirtti. Sendikalardan ortak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamıyoruz. Çünkü meslektaşlarımız işsiz, çünkü iş güvenceleri patronların ve iktidarın iki dudağı arasında. Artık adliyelere haber yapmaktan çok, ifade vermek için gidiyorlar.

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamıyoruz; çünkü meslektaşlarımız haber yaptıkları için gözaltındalar, çünkü cezaevindeler, çünkü haber takip ederken kafalarına silah dayanıyor, tartaklanıyorlar. Çünkü meslektaşlarımızın sendikalaşma, örgütlenme, toplusözleşme yapma hakkı elinden alınmış.

Çünkü gazete büroları kapatılıyor, birleştiriliyor, meslektaşlarımız işsizlikle tehdit edilip her işi yapmaya razı edilmek isteniyor. 10 Ocak günü baskılara, işten atmalara, şiddete, tutuklama ve cezalara hayır demek için, “artık yeter, gerçekten 'haber' yapmak, üretmek, çalışmak istiyoruz” demek için İstanbul'da saat 12:00'de Tünel Meydanı'nda buluşuyoruz.”