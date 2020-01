-Gazeteciler toplumun bekçileri BİTLİS (A.A) - 10.01.2012 - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri ve Anadolu Ajansı Denetleme Kurulu Üyesi Hacı Mehmet Gani, ''Gazeteciler, kamuoyunu doğru şekilde yönlendirmek ve olumlu kanaat oluşmasına katkıda bulunma noktasında, önemli bir görevi ifa eden, toplumun bekçileridir'' dedi. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından, ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' nedeniyle, ''Basın Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları'' adlı konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri ve Anadolu Ajansı Denetleme Kurulu Üyesi Hacı Mehmet Gani, basın özgürlüğünün önemi hakkında bir sunum yaptı. Gazetecinin, gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda, haber ajanslarında, fikir ve sanat üreten kişiler olarak tanımlandığını ifade eden Gani, şöyle konuştu: ''Gazetecilerin görevlerini özgür bir biçimde ifa edebilmesi, elde ettiği bilgiyi, haberi, fikri, düşünceyi ve kanaati, muhatap kitleye ve kamuoyuna aktarabilmesi için, önlerindeki sınırların belirli ölçülerde kaldırılması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde her şeyin sınırsız olmadığı gibi, basın özgürlüğünün de sınırsız olmadığı belirtiliyor. Bu çerçevede hangi durumlarda basın ve ifade özgürlüğünün sınırlanabileceği ve bu sınırlamalarda, ifade özgürlüğünün sınırlanması anlamına gelecek şekilde düzenlemelerin yapılabileceği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. fıkrası açık bir biçimde yer alıyor. Basın özgürlüğünden ne anlaşılması gerektiğini, ifade özgürlüğünün hangi durumlarda sınırlanabileceği ve hangi durumlarda sınırlama getirilebileceği açık bir biçimde belirtilmiştir.'' Basının, günlük, haftalık, aylık ve belirli periyotlarla yayımlanan, aktarmak istediği bilgiyi, haberi, düşünceyi ve fikri yazılı olarak, onu destekleyen fotoğraf koymak suretiyle muhatap kitleye bilgi aktarmaya yarayan matbaa, gazete ve dergilerden müteşekkil yazılı haber kaynakları olarak tanımlandığını bildiren Gani, basın özgürlüğünün kullanım alanı ve arenası olan ''medya'' tanımının üzerinde durulması gerektiğini de dile getirdi. Her çeşit bilgiyi bireye ve muhatap kitleye aktarırken, eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve aynı zamanda da belirli bir ölçüde eğlendirmeyi amaç edinen ve 3 ögeyi bünyesinde barındıran bütün kitle iletişim araçlarına ''medya'' denildiğini belirten Gani, şunları kaydetti: ''Bilgiyi, haberi, düşünceyi, fikri ve kanaati herhangi bir müdahale söz konusu olmaksızın alıp, bunu bizlere ve kitleye ulaştıran, aracı olan, işin yükünü, çilesini, cefasını çeken, bilgiyi, haberi, düşünceyi, fikri ve kanaati derleyerek bize aktaran emektar gazeteciler, her zaman sorumluluklarını ve görevlerinin bilincinde olarak hareket ettikleri müddetçe, toplumumuzun bu müesseselere ihtiyacı vardır. Ayrıca, internet haber siteleriyle ilgili yasa tasarısını biz hazırladık ve Meclise sevk ettik. Yakında zamanda internet haber siteleri de kaide ve kurallara bağlanacak. Bunlarda bir kanun çerçevesinde yayınlarını sürdürecek.''