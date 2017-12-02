Gazeteciler, içerideki meslektaşları için Kadıköy'de buluşuyor: El ele, göz göze, söz söze

Dışarıdaki Gazeteciler, yargılanan ve tutuklu meslektaşları için bugün Kadıköy’de “Sözümüz var” eylemi düzenleyecek. Gazeteciler, akademisyenler, avukatlar meslektaşları için yürüyecek. 14.00’te Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda başlayacak yürüyüş için yapılan açıklamada, "Gel, el ele, göz göze, söz söze yürümek için gel!” çağrısı yapıldı.

Eylemle ilgili gazeteciler, “Herkes sussun istiyorlar. Kimse düşünmesin, konuşmasın, itiraz etmesin; herkes biat etsin... O yüzden gazetecileri tutukluyorlar, akademisyenleri üniversitelerden tasfiye ediyorlar, haklarında davalar açıp yıldırmaya çalışıyorlar. Boyun eğmemekte ısrar edenler savunmasız kalsın diye avukatları hapse tıkıyorlar. Peki, bu karanlık tabloya razı mı olacağız? Elbette ki hayır! Çünkü bizim hakikate, barışa, demokrasiye, eşitlik ve özgürlüğe sözümüz var. Sözümüzden feragat etmeyiz. Çünkü biliyoruz ki, sözün bittiği yerde faşizm başlar. O yüzden sözünü al da gel! Sözünü söylemek için gel. Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’na gel, el ele, göz göze, söz söze yürümek için gel!” çağrısı yaptı.

Gazeteciler, bugünkü eylem için sosyal medyada #YarınBuluşalım hastagiyle duyurularına devam etti.