-GAZETECİLER EYLEMDE KARARLI İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi, köşe yazarlarına çağrıda bulunarak, "Bir haftalık süre içinde tüm köşe yazarlarından her gün birinin, gazetecilere özgürlük ve yasalarda değişiklik talebini desteklemeleri, dayanışmalarını göstermeleri amacıyla köşelerini gazetecilere özgürlük talebine bırakmalarını bekliyoruz, diliyoruz" dedi. Platform temsilcileri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) bir araya geldi. Toplantı sonrası, Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Ferai Tınç, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Haber-Sen Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu platform temsilcileri, alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İpekçi, Türk medyası üzerindeki baskıları ve bunun nedenlerini ayrıntılarıyla ele aldıklarını belirterek, "Genel itibariyle herkesi ürküten bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz konusunda hem fikiriz. Sadece gazetecilerin kendi özgürlüklerini değil, tümüyle halkın haber alma özgürlüğünü engelleyen genel bir sorunla karşı karşıyayız" dedi. Sorunun hem kanunlardan hem de uygulamadan kaynaklandığını ifade eden İpekçi, tüm meslek örgütleri olarak ayrımsız tüm gazeteciler için özgürlük talep ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti: "Bu talebimiz, cezaevlerindeki gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını kapsıyor. TCK'da başta 'gizliliğin ihlali', 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', gazetecilik faaliyeti dolayısıyla belge, bilgi bulundurma gibi basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan diğer tüm maddelerde değişiklik yapılmasını kapsıyor. Bu çerçevede de platform olarak TCK'da, Terörle Mücadele Kanununda iletişimle ilgili, internetle ilgili, telefon dinlemelerine dayanak oluşturan maddelerde mutlak surette düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." Basın özgürlüğüne ilişkin yapılacak yasal değişikliklerde meslek örgütlerinden görüş alınmasını istediklerini belirten İpekçi, Terörle Mücadele Kanununun özellikle 6 ve 7. maddelerinin, gazetecilere yapılan suçlamalarda gerekçe gösterildiğini anlattı. İpekçi, "Ayrıca internet sitelerine erişimi engelleyen, blog'ların kapanmasına sebep olan, bunlara dayanak oluşturan maddelerin değiştirilmesini istiyoruz. Gizliliğin, haberleşme özgürlüğünün ihlaline sebep olan telefon dinlemelerine olanak sağlayan maddelerin mutlak surette değiştirilmesini talep ediyoruz. Özgürlüklerin tüm gazeteciler için esas olduğunu kabul ediyoruz. Bunu sadece gazetecilere bir ayrıcalık olarak değil, halkın haber alma özgürlüğünün bir aracı olarak talep ediyoruz" dedi. Ercan İpekçi, bu çerçevede platformun, kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü ayrımsız, herkes için, her fikirde olan gazeteciler için özgürlük talepleri doğrultusunda etkinliklerini sürdüreceğini, yargılanan gazetecilerin duruşmalarını izlemeye devam edeceğini, yarın İstanbul Adliyesinde Barış Terkoğlu'nun duruşmasının bir heyetle izleneceğini anlattı. -CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'DAN RANDEVU- Cezaevi ziyaretlerinin devam edeceğini de vurgulayan İpekçi, ayrıca bu gazetecilerin en kısa sürede özgür bırakılması, ceza kanunlarında, ceza usül kanunlarında, Terörle Mücadele Kanununda, iletişimi engelleyen kanunlarda değişiklik yapılması için bir haftalık eylem takvimi hazırladıklarını söyledi. İpekçi, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu çerçevede, ilk olarak 13 Mart Pazar günü İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda buluşulacak ve yapılacak yürüyüş Taksim'de basın açıklamasıyla sonlandırılacak. Aynı şekilde 20 Mart Pazar günü Ankara'da basın açıklaması gerçekleştirilecek. 13-20 Mart arasındaki günlerde bir hafta boyunca yerel düzeyde faaliyet gösteren gazeteci cemiyetleri tarafından her gün farklı illerde olmak üzere basın açıklamaları yapılacak. Yine bu bir haftalık süre içinde tüm köşe yazarlarından her gün birinin, gazetecilere özgürlük ve yasalarda değişiklik talebini desteklemeleri, dayanışmalarını göstermeleri amacıyla köşelerini gazetecilere özgürlük talebine bırakmalarını ve o gün köşelerinde sadece Gazetecilere Özgürlük Platformunun ortak sloganı olan 'özgür basın varsa, özgür toplum vardır' ifadesine yer vermelerini bekliyoruz, diliyoruz. Yasa değişiklikleriyle ilgili taleplerimizi, sorunlarımızı, cezaevlerindeki gazetecilerin durumlarını anlatmak açısından Cumhurbaşkanından, Başbakandan ve basından sorumlu Devlet Bakanından da randevu talebinde bulunacağız. 3 Mayısta 'Gazetecilere Özgürlük Kongresi' toplanmasıyla ilgili kararımız devam ediyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde basın meslek örgütleri tarafından geniş katılımlı olarak gerçekleştirilecek bu kongreye, hakkında dava açılmış tüm meslektaşlarımızı avukatlarıyla birlikte katılmaya şimdiden davet ediyoruz."