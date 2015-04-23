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Gazeteciler çocuklara sordu, Davutoğlu sufle verdi: Muhalefet bol keseden atıyor, nükleerde eksiğiz

Başbakan Davutoğlu, 23 Nisan'da koltuğunu Pelinsu Topraksoy'a devretti

23 Nisan 2015 13:44

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu ilkokul öğrencisi Pelinsu Topraksoy’a devreden Başbakan Ahmet Davutoğlu, soru cevap bölümünde küçük mevkiidaşına *sufleler vererek muhalefete  eleştiriler yöneltti. 7 Haziran seçimleri öncesinde CHP ve HDP’nin ekonomi ağırlıklı seçim vaatleriyle ilgili soruda Davutoğlu Pelinsu Topraksoy’un kulağına “bol keseden atıyorlar” şeklinde fısıldarken, Akkuyu’da temelleri atılan nükleer santralle ilgili bir soruya da “nükleerde eksiğiz” cevabını verdirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başbakanlık koltuğunu Demirlibahçe İlkokulu öğrencisi Pelinsu Topraksoy'a devretti.

İşte Davutoğlu ve çocuklar arasındaki diyologlar:

Şule...Kalkınıyor muyuz? Hadi bakalım, planlamaları yaptın mı?

Gümrüklere sahipsin, ticaret de iyi.

Gençlik ve spor bakanı pek spor giyinmemişsin ama...

Ekonomimiz iyi mi, ihracat iyi mi? ne satıyoruz? Müsteşarına sor. Bakanlar bilmiyorum demez. Böyle derse zor durumda kalırız.

İşçiler iyi mi, sendikalar iyi mi?

Avrupa Birliği nasıl işler iyi mi?

Davutoğlu’nun koltuğunu devretmesinin ardından çocuk bakanlar ‘Başbakan’ Pelinsu Topraksoy’a sorular sordu.

Enerji Bakanı: Sn Başbakanım enerji sorunumuz var neden nükleer santral inşa etmiyoruz?

(Başbakan Davutoğlu’nun kulağına fısıldaması üzerine) ‘Başbakan’ Pelinsu Topraksoy: Nükleer enerjide çok yetersiziz. Rusya’da ve birçok ülkede var, biz de temellerini attık.

 

Soru Cevap kısmı

 

Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kardeşlik.

Muhalefetin seçim vaatleri hakkındaki düşünceleriniz neler?

Bol keseden atıyorlar.

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*Tiyatroda sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan unutulmuş bir sözü veya cümleyi hatırlatma 

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